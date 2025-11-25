Салат Свекольная пани — классический рецепт с фото и пошаговое приготовление

Салат "Свекольная пани" — селедка под шубой с идеальным вкусом
Этот салат легко превращает простые ингредиенты в праздничную классику с насыщенным, глубоким вкусом. Рецепт "Свекольной пани" сочетает нежные слои овощей, сочную сельдь и домашний майонез, создавая идеальный баланс текстур и аромата. Такое блюдо всегда привлекает внимание на столе и вызывает желание попробовать его снова.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- сельдь — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- картофель — 3 шт;
- морковь — 3-4 шт.;
- яйца куриные — 3-4 шт.;
- свекла — 2 шт.;
- майонез — 250-300 мл;
- соль — по своему вкусу;
- сахар — по своему вкусу;
- уксус или вода — по необходимости.
Для домашнего майонеза на одно яйцо:
- растительное масло — 150 мл;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- соль — 0,3 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1-1,5 ч. л.;
- горчица — 1 ч. л.
Способ приготовления
Приготовить домашний майонез, смешав яйцо, соль, сахар, горчицу и лимонный сок в высокой посуде, добавить тонким потоком масло и взбить до густой кремовой консистенции.
Отварить картофель, морковь и свеклу до мягкости, охладить и очистить, отдельно сварить яйца вкрутую и остудить.
Нарезать сельдь небольшими кубиками, лук измельчить и замариновать в небольшом количестве уксуса или воды с сахаром, чтобы смягчить вкус.
На плоском блюде или в разъемном кольце выкладывать салат слоями: картофель, промазанный майонезом, морковь, сельдь с луком, яйца и свеклу, смазывая каждый слой соусом и слегка прижимая ложкой.
Дать салату настояться в холодильнике не менее двух часов, чтобы слои равномерно пропитались. Перед подачей украсить свекольной стружкой или свежей зеленью.
