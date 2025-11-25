Салат Свекольная пани — классический рецепт с фото и пошаговое приготовление

Салат "Свекольная дама". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат легко превращает простые ингредиенты в праздничную классику с насыщенным, глубоким вкусом. Рецепт "Свекольной пани" сочетает нежные слои овощей, сочную сельдь и домашний майонез, создавая идеальный баланс текстур и аромата. Такое блюдо всегда привлекает внимание на столе и вызывает желание попробовать его снова.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

сельдь — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

картофель — 3 шт;

морковь — 3-4 шт.;

яйца куриные — 3-4 шт.;

свекла — 2 шт.;

майонез — 250-300 мл;

соль — по своему вкусу;

сахар — по своему вкусу;

уксус или вода — по необходимости.

Для домашнего майонеза на одно яйцо:

растительное масло — 150 мл;

яйцо куриное — 1 шт.;

соль — 0,3 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1-1,5 ч. л.;

горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Приготовить домашний майонез, смешав яйцо, соль, сахар, горчицу и лимонный сок в высокой посуде, добавить тонким потоком масло и взбить до густой кремовой консистенции.

Домашний майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Отварить картофель, морковь и свеклу до мягкости, охладить и очистить, отдельно сварить яйца вкрутую и остудить.

Кусочки рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарезать сельдь небольшими кубиками, лук измельчить и замариновать в небольшом количестве уксуса или воды с сахаром, чтобы смягчить вкус.

Яйца и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

На плоском блюде или в разъемном кольце выкладывать салат слоями: картофель, промазанный майонезом, морковь, сельдь с луком, яйца и свеклу, смазывая каждый слой соусом и слегка прижимая ложкой.

Свекла и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать салату настояться в холодильнике не менее двух часов, чтобы слои равномерно пропитались. Перед подачей украсить свекольной стружкой или свежей зеленью.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.