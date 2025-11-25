Видео
Видео

Салат "Свекольная пани" — селедка под шубой с идеальным вкусом

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 13:04
обновлено: 13:50
Салат Свекольная пани — классический рецепт с фото и пошаговое приготовление
Салат "Свекольная дама". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат легко превращает простые ингредиенты в праздничную классику с насыщенным, глубоким вкусом. Рецепт "Свекольной пани" сочетает нежные слои овощей, сочную сельдь и домашний майонез, создавая идеальный баланс текстур и аромата. Такое блюдо всегда привлекает внимание на столе и вызывает желание попробовать его снова.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • сельдь — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • картофель — 3 шт;
  • морковь — 3-4 шт.;
  • яйца куриные — 3-4 шт.;
  • свекла — 2 шт.;
  • майонез — 250-300 мл;
  • соль — по своему вкусу;
  • сахар — по своему вкусу;
  • уксус или вода — по необходимости.

Для домашнего майонеза на одно яйцо:

  • растительное масло — 150 мл;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • соль — 0,3 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1-1,5 ч. л.;
  • горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Приготовить домашний майонез, смешав яйцо, соль, сахар, горчицу и лимонный сок в высокой посуде, добавить тонким потоком масло и взбить до густой кремовой консистенции.

рецепт салату шуба
Домашний майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Отварить картофель, морковь и свеклу до мягкости, охладить и очистить, отдельно сварить яйца вкрутую и остудить.

оселедець під шубою
Кусочки рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарезать сельдь небольшими кубиками, лук измельчить и замариновать в небольшом количестве уксуса или воды с сахаром, чтобы смягчить вкус.

рецепт салату оселедець під шубою
Яйца и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

На плоском блюде или в разъемном кольце выкладывать салат слоями: картофель, промазанный майонезом, морковь, сельдь с луком, яйца и свеклу, смазывая каждый слой соусом и слегка прижимая ложкой.

перевірений рецепт салату шуба
Свекла и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Дать салату настояться в холодильнике не менее двух часов, чтобы слои равномерно пропитались. Перед подачей украсить свекольной стружкой или свежей зеленью.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
