Салат Аврора с куриной печенью — рецепт приготовления нежного праздничного салата, который превосходит Оливье и Шубу

Салат "Аврора" № 1 — превзошел даже "Оливье" и "Шубу"
Салат "Аврора" — это настоящая находка для праздничного стола. Он выглядит эффектно, имеет сбалансированный вкус и необычайную нежность благодаря сочетанию куриной печени, овощей и яиц. Простой в приготовлении, но по вкусу легко превосходит классические "Оливье" и "Шубу".
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриная печень — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- огурцы маринованные — 250 г;
- яйца вареные — 5 шт.;
- морковь по-корейски — 300 г;
- майонез — 100 г;
- перец черный молотый, соль — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Куриную печень промыть, зачистить от пленок и нарезать небольшими кусочками. Опустить в кипящую воду с лавровым листом и душистым перцем. Варить 8-10 минут до готовности, не переваривая. Остудить, нарезать кубиками, посолить и поперчить по своему вкусу.
Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Посолить, поперчить и оставить остывать.
Маринованные огурцы нарезать кубиками, лишнюю жидкость отцедить. Яйца натереть на мелкой терке. Морковь по-корейски немного измельчить ножом.
Собрать салат в разъемном кольце диаметром 18 см:
- первый слой — куриная печень, слегка утрамбовать и смазать майонезом;
- второй слой — обжаренный лук, снова тонкая сеточка майонеза;
- третий слой — маринованные огурцы, разровнять и слегка придавить, добавить немного майонеза;
- четвертый слой — натертые яйца, посолить, смазать майонезом;
- пятый слой — морковь по-корейски, разровнять поверхность.
Поставить салат в холодильник минимум на 2 часа, чтобы слои хорошо пропитались. Перед подачей снять кольцо — блюдо держит форму и имеет эффектный вид.
