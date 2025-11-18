Салат Аврора с куриной печенью — рецепт приготовления нежного праздничного салата, который превосходит Оливье и Шубу

Салат "Аврора". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Аврора" — это настоящая находка для праздничного стола. Он выглядит эффектно, имеет сбалансированный вкус и необычайную нежность благодаря сочетанию куриной печени, овощей и яиц. Простой в приготовлении, но по вкусу легко превосходит классические "Оливье" и "Шубу".

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

куриная печень — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

огурцы маринованные — 250 г;

яйца вареные — 5 шт.;

морковь по-корейски — 300 г;

майонез — 100 г;

перец черный молотый, соль — по своему вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Куриную печень промыть, зачистить от пленок и нарезать небольшими кусочками. Опустить в кипящую воду с лавровым листом и душистым перцем. Варить 8-10 минут до готовности, не переваривая. Остудить, нарезать кубиками, посолить и поперчить по своему вкусу.

Печень и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Посолить, поперчить и оставить остывать.

Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Маринованные огурцы нарезать кубиками, лишнюю жидкость отцедить. Яйца натереть на мелкой терке. Морковь по-корейски немного измельчить ножом.

Собрать салат в разъемном кольце диаметром 18 см:

первый слой — куриная печень, слегка утрамбовать и смазать майонезом;

второй слой — обжаренный лук, снова тонкая сеточка майонеза;

третий слой — маринованные огурцы, разровнять и слегка придавить, добавить немного майонеза;

четвертый слой — натертые яйца, посолить, смазать майонезом;

пятый слой — морковь по-корейски, разровнять поверхность.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить салат в холодильник минимум на 2 часа, чтобы слои хорошо пропитались. Перед подачей снять кольцо — блюдо держит форму и имеет эффектный вид.

