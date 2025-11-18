Салат Аврора з курячою печінкою — рецепт приготування ніжного святкового салату, який перевершує Олівʼє та Шубу

Салат "Аврора". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Аврора" — це справжня знахідка для святкового столу. Він виглядає ефектно, має збалансований смак і надзвичайну ніжність завдяки поєднанню курячої печінки, овочів і яєць. Простий у приготуванні, але на смак легко перевершує класичні "Олівʼє" та "Шубу".

Вам знадобиться:

куряча печінка — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

огірки мариновані — 250 г;

яйця варені — 5 шт.;

морква по-корейськи — 300 г;

майонез — 100 г;

перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Курячу печінку промити, зачистити від плівок і нарізати невеликими шматочками. Опустити у киплячу воду з лавровим листом і духмяним перцем. Варити 8–10 хвилин до готовності, не переварюючи. Остудити, нарізати кубиками, посолити й поперчити до свого смаку.

Печінка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити на олії до золотистого кольору. Посолити, поперчити та залишити остигати.

Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Мариновані огірки нарізати кубиками, зайву рідину відцідити. Яйця натерти на дрібній терці. Моркву по-корейськи трохи подрібнити ножем.

Зібрати салат у роз’ємному кільці діаметром 18 см:

перший шар — куряча печінка, злегка утрамбувати та змастити майонезом;

другий шар — обсмажена цибуля, знову тонка сіточка майонезу;

третій шар — мариновані огірки, розрівняти й злегка придавити, додати трохи майонезу;

четвертий шар — натерті яйця, посолити, змастити майонезом;

п’ятий шар — морква по-корейськи, розрівняти поверхню.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити салат у холодильник мінімум на 2 години, щоб шари добре просочилися. Перед подачею зняти кільце — страва тримає форму і має ефектний вигляд.