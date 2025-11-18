Салат Аврора з курячою печінкою — рецепт приготування ніжного святкового салату, який перевершує Олівʼє та Шубу

Салат "Аврора" № 1 — перевершив навіть "Олівʼє" та "Шубу"
Салат "Аврора" — це справжня знахідка для святкового столу. Він виглядає ефектно, має збалансований смак і надзвичайну ніжність завдяки поєднанню курячої печінки, овочів і яєць. Простий у приготуванні, але на смак легко перевершує класичні "Олівʼє" та "Шубу".
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряча печінка — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- огірки мариновані — 250 г;
- яйця варені — 5 шт.;
- морква по-корейськи — 300 г;
- майонез — 100 г;
- перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Курячу печінку промити, зачистити від плівок і нарізати невеликими шматочками. Опустити у киплячу воду з лавровим листом і духмяним перцем. Варити 8–10 хвилин до готовності, не переварюючи. Остудити, нарізати кубиками, посолити й поперчити до свого смаку.
Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити на олії до золотистого кольору. Посолити, поперчити та залишити остигати.
Мариновані огірки нарізати кубиками, зайву рідину відцідити. Яйця натерти на дрібній терці. Моркву по-корейськи трохи подрібнити ножем.
Зібрати салат у роз’ємному кільці діаметром 18 см:
- перший шар — куряча печінка, злегка утрамбувати та змастити майонезом;
- другий шар — обсмажена цибуля, знову тонка сіточка майонезу;
- третій шар — мариновані огірки, розрівняти й злегка придавити, додати трохи майонезу;
- четвертий шар — натерті яйця, посолити, змастити майонезом;
- п’ятий шар — морква по-корейськи, розрівняти поверхню.
Поставити салат у холодильник мінімум на 2 години, щоб шари добре просочилися. Перед подачею зняти кільце — страва тримає форму і має ефектний вигляд.
