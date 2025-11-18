Відео
Салат "Аврора" № 1 — перевершив навіть "Олівʼє" та "Шубу"

Салат "Аврора" № 1 — перевершив навіть "Олівʼє" та "Шубу"

Дата публікації: 18 листопада 2025 12:04
Оновлено: 14:44
Салат Аврора з курячою печінкою — рецепт приготування ніжного святкового салату, який перевершує Олівʼє та Шубу
Салат "Аврора". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Аврора" — це справжня знахідка для святкового столу. Він виглядає ефектно, має збалансований смак і надзвичайну ніжність завдяки поєднанню курячої печінки, овочів і яєць. Простий у приготуванні, але на смак легко перевершує класичні "Олівʼє" та "Шубу".

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • огірки мариновані — 250 г;
  • яйця варені — 5 шт.;
  • морква по-корейськи — 300 г;
  • майонез — 100 г;
  • перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Курячу печінку промити, зачистити від плівок і нарізати невеликими шматочками. Опустити у киплячу воду з лавровим листом і духмяним перцем. Варити 8–10 хвилин до готовності, не переварюючи. Остудити, нарізати кубиками, посолити й поперчити до свого смаку.

рецепт святкового салату
Печінка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити на олії до золотистого кольору. Посолити, поперчити та залишити остигати.

салат з курячою печінкою
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Мариновані огірки нарізати кубиками, зайву рідину відцідити. Яйця натерти на дрібній терці. Моркву по-корейськи трохи подрібнити ножем.

Зібрати салат у роз’ємному кільці діаметром 18 см:

  • перший шар — куряча печінка, злегка утрамбувати та змастити майонезом;
  • другий шар — обсмажена цибуля, знову тонка сіточка майонезу;
  • третій шар — мариновані огірки, розрівняти й злегка придавити, додати трохи майонезу;
  • четвертий шар — натерті яйця, посолити, змастити майонезом;
  • п’ятий шар — морква по-корейськи, розрівняти поверхню.
рецепт смачного салату з курячою печінкою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити салат у холодильник мінімум на 2 години, щоб шари добре просочилися. Перед подачею зняти кільце — страва тримає форму і має ефектний вигляд.

Юлія Щербак
Автор:
Юлія Щербак
