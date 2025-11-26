Видео
Салат "Карнавал" с крабовыми палочками на Новый год 2026 — рецепт

Дата публикации 26 ноября 2025 13:28
обновлено: 13:36
Салат Карнавал на Новый год 2026 — рецепт приготовления праздничного блюда из крабовых палочек и свеклы с фото
Салат "Карнавал". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Карнавал" — это праздничное блюдо с эффектной подачей и необычным сочетанием ингредиентов, которое подходит лучше, чем классические варианты с крабовыми палочками. Нежные слои свеклы, сыра и яиц с чесночным соусом создают насыщенный вкус и аппетитную текстуру. Этот рецепт станет отличным выбором для новогоднего стола 2026 и точно удивит ваших гостей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 250 г;
  • сыр колбасный — 150 г;
  • яйца вареные — 3-5 шт.;
  • свекла — 2 средние;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • майонез — 7-8 ст. л.;
  • лук зеленый — произвольное количество.

Способ приготовления

Запечь свеклу в духовке до мягкости, дать ей полностью остыть и натереть на крупной терке. Смешать майонез с измельченным чесноком до однородного ароматного соуса.

рецепт салату з буряком
Майонез и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарезать крабовые палочки мелкими кубиками, выложить первый слой на тарелку или в кулинарное кольцо и смазать частью соуса.

рецепт салату на новий рік
Майонез и свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

Натереть вареные яйца на крупной терке, распределить вторым слоем и слегка промазать соусом. Половину сыра натереть на крупной терке и выложить третьим слоем, снова добавив немного соуса.

рецепт салату на новий рік з крабовими паличками
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить свеклу четвертым слоем, разровнять и смазать майонезной смесью.

салат шуба з крабовими паличками
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Остаток сыра натереть на мелкой терке и посыпать верх салата. Украсить зеленым луком перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
