Шикарный салат "Шпроты под шубой" — рецепт на Новый год 2026

Шикарный салат "Шпроты под шубой" — рецепт на Новый год 2026

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 12:44
Салат Шпроты под шубой — яркий новогодний рецепт 2026
Салат "Шпроты под шубой". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат выглядит знакомо, но удивляет с первой ложки. Вместо сельди здесь нежные шпроты, которые добавляют блюду насыщенного, немного копченого вкуса. "Шпроты под шубой" получаются сочными, яркими и очень праздничными — именно то, что нужно для новогоднего стола 2026 года.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • шпроты в масле — 240 г;
  • морковь вареная — 2 шт.;
  • картофель вареный — 3 шт.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • свекла вареная — 2 шт.;
  • огурцы соленые — 2-3 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • майонез — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Со шпрот слить масло и размять рыбу вилкой до мелких кусочков. Для удобной и аккуратной подачи салат сформировать в разъемном кольце диаметром около 20 см, предварительно обернув его пищевой пленкой.

рецепт шуби на новий рік
Яйца и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

На дно выложить подготовленные шпроты, равномерно распределить их по поверхности. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком и слегка смазать майонезом.

рецепт шуби зі шпротами на новий рік
Шпроты и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель натереть на крупной терке, выложить следующим слоем, немного посолить и покрыть майонезом. Морковь также натереть на крупной терке, равномерно распределить, слегка посолить и снова добавить майонез.

смачний рецепт шуби зі шпротами на новий рік
Свекла и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua

Соленые огурцы мелко нарезать и выложить отдельным слоем. Вареные яйца натереть на терке, распределить поверх огурцов и смазать майонезом, выравнивая поверхность.

простий рецепт шуби зі шпротами на новий рік
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу натереть на крупной терке, слегка посолить, добавить измельченный чеснок и майонез. Хорошо перемешать до однородности и выложить финальным слоем, аккуратно разравнивая верх салата. Готовый салат поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы все слои хорошо пропитались. Перед подачей осторожно снять кольцо и пленку.

салат салат шуба Что приготовить на Новый год закуска шпроты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
