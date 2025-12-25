Салат Шпроты под шубой — яркий новогодний рецепт 2026

Салат "Шпроты под шубой". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат выглядит знакомо, но удивляет с первой ложки. Вместо сельди здесь нежные шпроты, которые добавляют блюду насыщенного, немного копченого вкуса. "Шпроты под шубой" получаются сочными, яркими и очень праздничными — именно то, что нужно для новогоднего стола 2026 года.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

шпроты в масле — 240 г;

морковь вареная — 2 шт.;

картофель вареный — 3 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

свекла вареная — 2 шт.;

огурцы соленые — 2-3 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

зеленый лук — по своему вкусу;

майонез — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Со шпрот слить масло и размять рыбу вилкой до мелких кусочков. Для удобной и аккуратной подачи салат сформировать в разъемном кольце диаметром около 20 см, предварительно обернув его пищевой пленкой.

Яйца и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

На дно выложить подготовленные шпроты, равномерно распределить их по поверхности. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком и слегка смазать майонезом.

Шпроты и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель натереть на крупной терке, выложить следующим слоем, немного посолить и покрыть майонезом. Морковь также натереть на крупной терке, равномерно распределить, слегка посолить и снова добавить майонез.

Свекла и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua

Соленые огурцы мелко нарезать и выложить отдельным слоем. Вареные яйца натереть на терке, распределить поверх огурцов и смазать майонезом, выравнивая поверхность.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу натереть на крупной терке, слегка посолить, добавить измельченный чеснок и майонез. Хорошо перемешать до однородности и выложить финальным слоем, аккуратно разравнивая верх салата. Готовый салат поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы все слои хорошо пропитались. Перед подачей осторожно снять кольцо и пленку.

