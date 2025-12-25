Салат Шпроты под шубой — яркий новогодний рецепт 2026

Шикарный салат "Шпроты под шубой" — рецепт на Новый год 2026
Этот салат выглядит знакомо, но удивляет с первой ложки. Вместо сельди здесь нежные шпроты, которые добавляют блюду насыщенного, немного копченого вкуса. "Шпроты под шубой" получаются сочными, яркими и очень праздничными — именно то, что нужно для новогоднего стола 2026 года.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- шпроты в масле — 240 г;
- морковь вареная — 2 шт.;
- картофель вареный — 3 шт.;
- яйца вареные — 2 шт.;
- свекла вареная — 2 шт.;
- огурцы соленые — 2-3 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- майонез — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Со шпрот слить масло и размять рыбу вилкой до мелких кусочков. Для удобной и аккуратной подачи салат сформировать в разъемном кольце диаметром около 20 см, предварительно обернув его пищевой пленкой.
На дно выложить подготовленные шпроты, равномерно распределить их по поверхности. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком и слегка смазать майонезом.
Картофель натереть на крупной терке, выложить следующим слоем, немного посолить и покрыть майонезом. Морковь также натереть на крупной терке, равномерно распределить, слегка посолить и снова добавить майонез.
Соленые огурцы мелко нарезать и выложить отдельным слоем. Вареные яйца натереть на терке, распределить поверх огурцов и смазать майонезом, выравнивая поверхность.
Свеклу натереть на крупной терке, слегка посолить, добавить измельченный чеснок и майонез. Хорошо перемешать до однородности и выложить финальным слоем, аккуратно разравнивая верх салата. Готовый салат поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы все слои хорошо пропитались. Перед подачей осторожно снять кольцо и пленку.
