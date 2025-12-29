Відео
Головна Смак Салат "Граф" на новий рік 2026 — суперник "Шуби" та "Олівʼє"

Салат "Граф" на новий рік 2026 — суперник "Шуби" та "Олівʼє"

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 12:04
Салат Граф на Новий рік 2026 — гідна альтернатива Шубі та Олівʼє
Салат "Граф". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Граф" — це той випадок, коли знайомі інгредієнти відкриваються зовсім по-новому. Він виглядає розкішно, має насичений смак і чудово підходить для новорічного столу. Якщо хочеться приємно здивувати гостей і відійти від звичних святкових салатів, цей варіант точно вартий уваги.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 3 штуки;
  • картопля — 2–3 штуки;
  • яйця — 3–4 штуки;
  • мариновані або квашені огірки — 3–4 штуки;
  • чорнослив — близько 100 г;
  • горіхи кеш’ю або волоські — до свого смаку;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль і чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Курячі стегна залити холодною водою, поставити на плиту та довести до кипіння, знімаючи піну. Посолити, за бажанням додати лавровий лист і варити на слабкому кипінні до готовності. Після варіння залишити м’ясо охолоджуватися прямо в бульйоні, щоб воно зберегло соковитість. Остиглі стегна очистити від шкіри й кісток та дрібно нарізати.

святковий рецепт салату з куркою, чорносливом та горіхами
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю відварити в шкірці, остудити, очистити й натерти на великій тертці. Яйця зварити круто та натерти. Огірки натерти на великій тертці й злегка відтиснути зайву рідину. Чорнослив залити гарячою водою, дати настоятися, обсушити та нарізати тонкою соломкою. Горіхи подрібнити ножем.

рецепт салату з куркою, чорносливом та горіхами
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат викладати шарами. Першим шаром розподілити картоплю та змастити тонким шаром майонезу. Далі викласти куряче м’ясо й знову додати трохи майонезу. Наступним шаром розподілити огірки, потім яйця з майонезом. Зверху рівномірно викласти чорнослив і щедро посипати горіхами. Перед подачею дати салату трохи настоятися, щоб усі шари добре поєдналися між собою.

салат рецепт олів'є салат шуба закуска Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
