Салат Граф на Новий рік 2026 — гідна альтернатива Шубі та Олівʼє

Салат "Граф". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Граф" — це той випадок, коли знайомі інгредієнти відкриваються зовсім по-новому. Він виглядає розкішно, має насичений смак і чудово підходить для новорічного столу. Якщо хочеться приємно здивувати гостей і відійти від звичних святкових салатів, цей варіант точно вартий уваги.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

курячі стегна — 3 штуки;

картопля — 2–3 штуки;

яйця — 3–4 штуки;

мариновані або квашені огірки — 3–4 штуки;

чорнослив — близько 100 г;

горіхи кеш’ю або волоські — до свого смаку;

майонез — до свого смаку;

сіль і чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Курячі стегна залити холодною водою, поставити на плиту та довести до кипіння, знімаючи піну. Посолити, за бажанням додати лавровий лист і варити на слабкому кипінні до готовності. Після варіння залишити м’ясо охолоджуватися прямо в бульйоні, щоб воно зберегло соковитість. Остиглі стегна очистити від шкіри й кісток та дрібно нарізати.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю відварити в шкірці, остудити, очистити й натерти на великій тертці. Яйця зварити круто та натерти. Огірки натерти на великій тертці й злегка відтиснути зайву рідину. Чорнослив залити гарячою водою, дати настоятися, обсушити та нарізати тонкою соломкою. Горіхи подрібнити ножем.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат викладати шарами. Першим шаром розподілити картоплю та змастити тонким шаром майонезу. Далі викласти куряче м’ясо й знову додати трохи майонезу. Наступним шаром розподілити огірки, потім яйця з майонезом. Зверху рівномірно викласти чорнослив і щедро посипати горіхами. Перед подачею дати салату трохи настоятися, щоб усі шари добре поєдналися між собою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.