Салат Граф на Новий рік 2026 — гідна альтернатива Шубі та Олівʼє

Салат "Граф" на новий рік 2026 — суперник "Шуби" та "Олівʼє"
Салат "Граф" — це той випадок, коли знайомі інгредієнти відкриваються зовсім по-новому. Він виглядає розкішно, має насичений смак і чудово підходить для новорічного столу. Якщо хочеться приємно здивувати гостей і відійти від звичних святкових салатів, цей варіант точно вартий уваги.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- курячі стегна — 3 штуки;
- картопля — 2–3 штуки;
- яйця — 3–4 штуки;
- мариновані або квашені огірки — 3–4 штуки;
- чорнослив — близько 100 г;
- горіхи кеш’ю або волоські — до свого смаку;
- майонез — до свого смаку;
- сіль і чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Курячі стегна залити холодною водою, поставити на плиту та довести до кипіння, знімаючи піну. Посолити, за бажанням додати лавровий лист і варити на слабкому кипінні до готовності. Після варіння залишити м’ясо охолоджуватися прямо в бульйоні, щоб воно зберегло соковитість. Остиглі стегна очистити від шкіри й кісток та дрібно нарізати.
Картоплю відварити в шкірці, остудити, очистити й натерти на великій тертці. Яйця зварити круто та натерти. Огірки натерти на великій тертці й злегка відтиснути зайву рідину. Чорнослив залити гарячою водою, дати настоятися, обсушити та нарізати тонкою соломкою. Горіхи подрібнити ножем.
Салат викладати шарами. Першим шаром розподілити картоплю та змастити тонким шаром майонезу. Далі викласти куряче м’ясо й знову додати трохи майонезу. Наступним шаром розподілити огірки, потім яйця з майонезом. Зверху рівномірно викласти чорнослив і щедро посипати горіхами. Перед подачею дати салату трохи настоятися, щоб усі шари добре поєдналися між собою.
