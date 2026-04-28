Ідеальний інгредієнт до молодої капусти: рецепт салату на вечерю

Молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із молодої капусти — справжня знахідка для легкої вечері. Він готується за лічені хвилини та виходить свіжим і хрустким. Поєднання простих інгредієнтів робить смак ніжним, але насиченим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода капуста — 400 г;

огірок — 1 шт.;

варені яйця — 2 шт.;

кріп і петрушка — невеликий пучок;

сметана або грецький йогурт — 60 г;

сіль — за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Молоду капусту тонко нашаткувати — вона ніжна і не потребує додаткового розминання. Огірок нарізати соломкою, яйця — невеликими шматочками. Додати подрібнену зелень: кріп і петрушку. Посолити, заправити сметаною або йогуртом і ретельно перемішати.

