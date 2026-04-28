Ідеальний інгредієнт до молодої капусти: рецепт салату на вечерю
Дата публікації: 28 квітня 2026 00:44
Молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат із молодої капусти — справжня знахідка для легкої вечері. Він готується за лічені хвилини та виходить свіжим і хрустким. Поєднання простих інгредієнтів робить смак ніжним, але насиченим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода капуста — 400 г;
- огірок — 1 шт.;
- варені яйця — 2 шт.;
- кріп і петрушка — невеликий пучок;
- сметана або грецький йогурт — 60 г;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Молоду капусту тонко нашаткувати — вона ніжна і не потребує додаткового розминання.
- Огірок нарізати соломкою, яйця — невеликими шматочками.
- Додати подрібнену зелень: кріп і петрушку.
- Посолити, заправити сметаною або йогуртом і ретельно перемішати.
