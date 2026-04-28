Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ідеальний інгредієнт до молодої капусти: рецепт салату на вечерю

Ідеальний інгредієнт до молодої капусти: рецепт салату на вечерю

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 00:44
Молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із молодої капусти — справжня знахідка для легкої вечері. Він готується за лічені хвилини та виходить свіжим і хрустким. Поєднання простих інгредієнтів робить смак ніжним, але насиченим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молода капуста — 400 г;
  • огірок — 1 шт.;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • кріп і петрушка — невеликий пучок;
  • сметана або грецький йогурт — 60 г;
  • сіль — за смаком.
рецепт салату з молодою капустою
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Молоду капусту тонко нашаткувати — вона ніжна і не потребує додаткового розминання.
  2. Огірок нарізати соломкою, яйця — невеликими шматочками.
  3. Додати подрібнену зелень: кріп і петрушку.
  4. Посолити, заправити сметаною або йогуртом і ретельно перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації