Хрумкий та соковитий салат "Весняний": безпрограшний рецепт салату

Цей салат — ідеальне поєднання ніжної курки та свіжих овочів. Він виходить легким, хрумким і водночас ситним. Простий спосіб приготування робить його універсальним варіантом для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряча грудка — 1 шт.;

салат айсберг — 200 г;

огірок — 1 шт.;

консервована кукурудза — 200 г;

кріп — 10 г;

сметана — 3 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

часник — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Курячу грудку приправити сіллю, перцем і часником, запекти у фользі при 200°C близько 20 хвилин, потім охолодити й нарізати шматочками. Айсберг нарізати крупно, огірок — кубиками або соломкою, додати кукурудзу та подрібнений кріп. Для заправки змішати сметану, гірчицю, лимонний сік, сіль і перець. З’єднати всі інгредієнти, заправити соусом і добре перемішати.

