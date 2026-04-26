Хрумкий та соковитий салат "Весняний": безпрограшний рецепт салату
Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 12:04
Салат з куркою. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат — ідеальне поєднання ніжної курки та свіжих овочів. Він виходить легким, хрумким і водночас ситним. Простий спосіб приготування робить його універсальним варіантом для щоденного меню.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряча грудка — 1 шт.;
- салат айсберг — 200 г;
- огірок — 1 шт.;
- консервована кукурудза — 200 г;
- кріп — 10 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- часник — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Курячу грудку приправити сіллю, перцем і часником, запекти у фользі при 200°C близько 20 хвилин, потім охолодити й нарізати шматочками.
- Айсберг нарізати крупно, огірок — кубиками або соломкою, додати кукурудзу та подрібнений кріп.
- Для заправки змішати сметану, гірчицю, лимонний сік, сіль і перець.
- З’єднати всі інгредієнти, заправити соусом і добре перемішати.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
