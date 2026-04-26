Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Смак Хрумкий та соковитий салат "Весняний": безпрограшний рецепт салату

Хрумкий та соковитий салат "Весняний": безпрограшний рецепт салату

Дата публікації: 26 квітня 2026 12:04
Салат з куркою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — ідеальне поєднання ніжної курки та свіжих овочів. Він виходить легким, хрумким і водночас ситним. Простий спосіб приготування робить його універсальним варіантом для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • куряча грудка — 1 шт.;
  • салат айсберг — 200 г;
  • огірок — 1 шт.;
  • консервована кукурудза — 200 г;
  • кріп — 10 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • часник — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт салату з куркою
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Курячу грудку приправити сіллю, перцем і часником, запекти у фользі при 200°C близько 20 хвилин, потім охолодити й нарізати шматочками.
  2. Айсберг нарізати крупно, огірок — кубиками або соломкою, додати кукурудзу та подрібнений кріп.
  3. Для заправки змішати сметану, гірчицю, лимонний сік, сіль і перець. 
  4. З’єднати всі інгредієнти, заправити соусом і добре перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
