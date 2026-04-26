Главная Вкус Хрустящий и сочный салат "Весенний": беспроигрышный рецепт салата

Хрустящий и сочный салат "Весенний": беспроигрышный рецепт салата

Дата публикации 26 апреля 2026 12:04
Салат с курицей. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — идеальное сочетание нежной курицы и свежих овощей. Он получается легким, хрустящим и одновременно сытным. Простой способ приготовления делает его универсальным вариантом для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриная грудка — 1 шт.;
  • салат айсберг — 200 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • консервированная кукуруза — 200 г;
  • укроп — 10 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • чеснок — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.
рецепт салату з куркою
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриную грудку приправить солью, перцем и чесноком, запечь в фольге при 200°C около 20 минут, затем охладить и нарезать кусочками.
  2. Айсберг нарезать крупно, огурец - кубиками или соломкой, добавить кукурузу и измельченный укроп.
  3. Для заправки смешать сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец.
  4. Соединить все ингредиенты, заправить соусом и хорошо перемешать.

 

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Читайте также:

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат рецепт курица
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
