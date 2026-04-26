Хрустящий и сочный салат "Весенний": беспроигрышный рецепт салата
Дата публикации 26 апреля 2026 12:04
Салат с курицей. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат — идеальное сочетание нежной курицы и свежих овощей. Он получается легким, хрустящим и одновременно сытным. Простой способ приготовления делает его универсальным вариантом для ежедневного меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 1 шт.;
- салат айсберг — 200 г;
- огурец — 1 шт.;
- консервированная кукуруза — 200 г;
- укроп — 10 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- чеснок — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Куриную грудку приправить солью, перцем и чесноком, запечь в фольге при 200°C около 20 минут, затем охладить и нарезать кусочками.
- Айсберг нарезать крупно, огурец - кубиками или соломкой, добавить кукурузу и измельченный укроп.
- Для заправки смешать сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец.
- Соединить все ингредиенты, заправить соусом и хорошо перемешать.
