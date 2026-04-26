Хрустящий и сочный салат "Весенний": беспроигрышный рецепт салата

Этот салат — идеальное сочетание нежной курицы и свежих овощей. Он получается легким, хрустящим и одновременно сытным. Простой способ приготовления делает его универсальным вариантом для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриная грудка — 1 шт.;

салат айсберг — 200 г;

огурец — 1 шт.;

консервированная кукуруза — 200 г;

укроп — 10 г;

сметана — 3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

чеснок — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Куриную грудку приправить солью, перцем и чесноком, запечь в фольге при 200°C около 20 минут, затем охладить и нарезать кусочками. Айсберг нарезать крупно, огурец - кубиками или соломкой, добавить кукурузу и измельченный укроп. Для заправки смешать сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Соединить все ингредиенты, заправить соусом и хорошо перемешать.

