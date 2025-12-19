Видео
Главная Вкус Салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье"

Салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье"

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 12:04
Салат Мадонна — праздничный рецепт с фото и пошаговым приготовлением
Салат "Мадонна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мадонна" станет главным украшением праздничного стола. Простое сочетание куриного филе, консервированных ананасов, грецких орехов и плавленых сырков делает его нежным и насыщенным. Классические слои и майонезная сеточка добавляют праздничной эстетики и вкуса, который понравится всем.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • отварное куриное филе — 250 г;
  • консервированные ананасы — 180 г;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • плавленые сырки — 2 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать отварное куриное филе кубиками и выложить в форму для салата, сформировать сеточку из майонеза.

простий та святковий рецепт салату з фото
Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать консервированные ананасы кубиками и добавить в форму поверх филе. Измельчить грецкие орехи в крошку и посыпать ими салат.

покрокове приготування салату для святкового столу
Яйца и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть плавленые сырки на терке и выложить сверху, сформировав сеточку из майонеза.

ідеальне поєднання курячого філе, ананасів та волоських горіхів
Ананасы и орехи. Фото: gospodynka.com.ua

Отваренные яйца разделить на белки и желтки, натереть белки и выложить в форму, затем натереть желтки и украсить сверху.

рецепт салату з курячим філе, ананасами та горіхами
Тертый желток. Фото: gospodynka.com.ua

Сделать декоративные майонезные цветочки посередине салата и оставить для пропитки перед подачей на стол.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт оливье салат шуба закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
