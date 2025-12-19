Салат Мадонна — праздничный рецепт с фото и пошаговым приготовлением

Салат "Мадонна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мадонна" станет главным украшением праздничного стола. Простое сочетание куриного филе, консервированных ананасов, грецких орехов и плавленых сырков делает его нежным и насыщенным. Классические слои и майонезная сеточка добавляют праздничной эстетики и вкуса, который понравится всем.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

отварное куриное филе — 250 г;

консервированные ананасы — 180 г;

грецкие орехи — 50 г;

плавленые сырки — 2 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать отварное куриное филе кубиками и выложить в форму для салата, сформировать сеточку из майонеза.

Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать консервированные ананасы кубиками и добавить в форму поверх филе. Измельчить грецкие орехи в крошку и посыпать ими салат.

Яйца и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть плавленые сырки на терке и выложить сверху, сформировав сеточку из майонеза.

Ананасы и орехи. Фото: gospodynka.com.ua

Отваренные яйца разделить на белки и желтки, натереть белки и выложить в форму, затем натереть желтки и украсить сверху.

Тертый желток. Фото: gospodynka.com.ua

Сделать декоративные майонезные цветочки посередине салата и оставить для пропитки перед подачей на стол.

