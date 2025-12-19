Салат Мадонна — праздничный рецепт с фото и пошаговым приготовлением

Салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье"
Салат "Мадонна" станет главным украшением праздничного стола. Простое сочетание куриного филе, консервированных ананасов, грецких орехов и плавленых сырков делает его нежным и насыщенным. Классические слои и майонезная сеточка добавляют праздничной эстетики и вкуса, который понравится всем.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- отварное куриное филе — 250 г;
- консервированные ананасы — 180 г;
- грецкие орехи — 50 г;
- плавленые сырки — 2 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- майонез — по своему вкусу.
Способ приготовления
Нарезать отварное куриное филе кубиками и выложить в форму для салата, сформировать сеточку из майонеза.
Нарезать консервированные ананасы кубиками и добавить в форму поверх филе. Измельчить грецкие орехи в крошку и посыпать ими салат.
Натереть плавленые сырки на терке и выложить сверху, сформировав сеточку из майонеза.
Отваренные яйца разделить на белки и желтки, натереть белки и выложить в форму, затем натереть желтки и украсить сверху.
Сделать декоративные майонезные цветочки посередине салата и оставить для пропитки перед подачей на стол.
