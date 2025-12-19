Відео
Головна Смак Салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє"

Салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє"

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 12:04
Салат Мадонна — святковий рецепт з фото та покроковим приготуванням
Салат "Мадонна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мадонна" стане головною прикрасою святкового столу. Просте поєднання курячого філе, консервованих ананасів, волоських горіхів та плавлених сирків робить його ніжним і насиченим. Класичні шари та майонезна сіточка додають святкової естетики та смаку, який сподобається всім.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • відварене куряче філе — 250 г;
  • консервовані ананаси — 180 г;
  • волоські горіхи — 50 г;
  • плавлені сирки — 2 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати відварене куряче філе кубиками та викласти у форму для салату, сформувати сіточку із майонезу.

простий та святковий рецепт салату з фото
Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати консервовані ананаси кубиками та додати у форму поверх філе. Подрібнити волоські горіхи у крихту та посипати ними салат.

покрокове приготування салату для святкового столу
Яйця та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти плавлені сирки на терці та викласти зверху, сформувавши сіточку із майонезу.

ідеальне поєднання курячого філе, ананасів та волоських горіхів
Ананаси та горіхи. Фото: gospodynka.com.ua

Відварені яйця розділити на білки та жовтки, натерти білки та викласти у форму, потім натерти жовтки та прикрасити зверху.

рецепт салату з курячим філе, ананасами та горіхами
Тертий жовток. Фото: gospodynka.com.ua

Зробити декоративні майонезні квіточки посередині салату і залишити для просочування перед подачею на стіл.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт олів'є салат шуба закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
