Салат Мадонна — святковий рецепт з фото та покроковим приготуванням

Салат "Мадонна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мадонна" стане головною прикрасою святкового столу. Просте поєднання курячого філе, консервованих ананасів, волоських горіхів та плавлених сирків робить його ніжним і насиченим. Класичні шари та майонезна сіточка додають святкової естетики та смаку, який сподобається всім.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

відварене куряче філе — 250 г;

консервовані ананаси — 180 г;

волоські горіхи — 50 г;

плавлені сирки — 2 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати відварене куряче філе кубиками та викласти у форму для салату, сформувати сіточку із майонезу.

Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати консервовані ананаси кубиками та додати у форму поверх філе. Подрібнити волоські горіхи у крихту та посипати ними салат.

Яйця та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти плавлені сирки на терці та викласти зверху, сформувавши сіточку із майонезу.

Ананаси та горіхи. Фото: gospodynka.com.ua

Відварені яйця розділити на білки та жовтки, натерти білки та викласти у форму, потім натерти жовтки та прикрасити зверху.

Тертий жовток. Фото: gospodynka.com.ua

Зробити декоративні майонезні квіточки посередині салату і залишити для просочування перед подачею на стіл.

