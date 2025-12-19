Салат Мадонна — святковий рецепт з фото та покроковим приготуванням

Салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє"
Салат "Мадонна" стане головною прикрасою святкового столу. Просте поєднання курячого філе, консервованих ананасів, волоських горіхів та плавлених сирків робить його ніжним і насиченим. Класичні шари та майонезна сіточка додають святкової естетики та смаку, який сподобається всім.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- відварене куряче філе — 250 г;
- консервовані ананаси — 180 г;
- волоські горіхи — 50 г;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- майонез — до свого смаку.
Спосіб приготування
Нарізати відварене куряче філе кубиками та викласти у форму для салату, сформувати сіточку із майонезу.
Нарізати консервовані ананаси кубиками та додати у форму поверх філе. Подрібнити волоські горіхи у крихту та посипати ними салат.
Натерти плавлені сирки на терці та викласти зверху, сформувавши сіточку із майонезу.
Відварені яйця розділити на білки та жовтки, натерти білки та викласти у форму, потім натерти жовтки та прикрасити зверху.
Зробити декоративні майонезні квіточки посередині салату і залишити для просочування перед подачею на стіл.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!