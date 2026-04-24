Салат, который не надоедает: понадобятся яйца и 1 банка горошка

Салат "Ежедневный". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат действительно оправдывает свое название — к нему хочется возвращаться снова и снова. Он готовится из простых продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике, и занимает минимум времени. Нежная текстура яиц, мягкий сыр и сладковатый горошек создают идеальный баланс вкуса. Такой салат одинаково хорошо подходит и для быстрого обеда, и как легкий ужин.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вареные яйца — 6 шт.;

плавленый сыр — 180 г;

консервированный зеленый горошек — 1 банка;

зеленый лук — 1 пучок;

майонез — 3 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца натереть на крупной терке и смешать с натертым плавленым сыром до однородности. Из банки зеленого горошка слить жидкость и добавить его к яично-сырной основе. Зеленый лук мелко нарезать и добавить в миску. Посолить, заправить майонезом и тщательно перемешать. По желанию салат охладить перед подачей.

