Салат, который не надоедает: понадобятся яйца и 1 банка горошка
Дата публикации 24 апреля 2026 21:44
Салат "Ежедневный". Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат действительно оправдывает свое название — к нему хочется возвращаться снова и снова. Он готовится из простых продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике, и занимает минимум времени. Нежная текстура яиц, мягкий сыр и сладковатый горошек создают идеальный баланс вкуса. Такой салат одинаково хорошо подходит и для быстрого обеда, и как легкий ужин.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вареные яйца — 6 шт.;
- плавленый сыр — 180 г;
- консервированный зеленый горошек — 1 банка;
- зеленый лук — 1 пучок;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца натереть на крупной терке и смешать с натертым плавленым сыром до однородности.
- Из банки зеленого горошка слить жидкость и добавить его к яично-сырной основе.
- Зеленый лук мелко нарезать и добавить в миску.
- Посолить, заправить майонезом и тщательно перемешать. По желанию салат охладить перед подачей.
