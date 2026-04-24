Главная Вкус Салат, который не надоедает: понадобятся яйца и 1 банка горошка

Салат, который не надоедает: понадобятся яйца и 1 банка горошка

Дата публикации 24 апреля 2026 21:44
Салат "Ежедневный". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат действительно оправдывает свое название — к нему хочется возвращаться снова и снова. Он готовится из простых продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике, и занимает минимум времени. Нежная текстура яиц, мягкий сыр и сладковатый горошек создают идеальный баланс вкуса. Такой салат одинаково хорошо подходит и для быстрого обеда, и как легкий ужин.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вареные яйца — 6 шт.;
  • плавленый сыр — 180 г;
  • консервированный зеленый горошек — 1 банка;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца натереть на крупной терке и смешать с натертым плавленым сыром до однородности.
  2. Из банки зеленого горошка слить жидкость и добавить его к яично-сырной основе.
  3. Зеленый лук мелко нарезать и добавить в миску.
  4. Посолить, заправить майонезом и тщательно перемешать. По желанию салат охладить перед подачей.

