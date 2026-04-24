Салат, який не набридає: знадобляться яйця та 1 банка горошку

Салат "Щоденний". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат справді виправдовує свою назву — до нього хочеться повертатися знову і знову. Він готується з простих продуктів, які майже завжди є в холодильнику, і займає мінімум часу. Ніжна текстура яєць, м’який сир і солодкуватий горошок створюють ідеальний баланс смаку. Такий салат однаково добре підходить і для швидкого обіду, і як легка вечеря.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

варені яйця — 6 шт.;

плавлений сир — 180 г;

консервований зелений горошок — 1 банка;

зелена цибуля — 1 пучок;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця натерти на крупній тертці та змішати з натертим плавленим сиром до однорідності. З банки зеленого горошку злити рідину та додати його до яєчно-сирної основи. Зелену цибулю дрібно нарізати й додати в миску. Посолити, заправити майонезом і ретельно перемішати. За бажанням салат охолодити перед подачею.

