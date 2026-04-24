Салат, який не набридає: знадобляться яйця та 1 банка горошку

Салат, який не набридає: знадобляться яйця та 1 банка горошку

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 21:44
Салат, який не набридає: знадобляться яйця та 1 банка горошку
Салат "Щоденний". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат справді виправдовує свою назву — до нього хочеться повертатися знову і знову. Він готується з простих продуктів, які майже завжди є в холодильнику, і займає мінімум часу. Ніжна текстура яєць, м’який сир і солодкуватий горошок створюють ідеальний баланс смаку. Такий салат однаково добре підходить і для швидкого обіду, і як легка вечеря.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • варені яйця — 6 шт.;
  • плавлений сир — 180 г;
  • консервований зелений горошок — 1 банка;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — за смаком.
рецепт салату з горошком
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Яйця натерти на крупній тертці та змішати з натертим плавленим сиром до однорідності.
  2. З банки зеленого горошку злити рідину та додати його до яєчно-сирної основи.
  3. Зелену цибулю дрібно нарізати й додати в миску.
  4. Посолити, заправити майонезом і ретельно перемішати. За бажанням салат охолодити перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
