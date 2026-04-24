Салат, який не набридає: знадобляться яйця та 1 банка горошку
Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 21:44
Салат "Щоденний". Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат справді виправдовує свою назву — до нього хочеться повертатися знову і знову. Він готується з простих продуктів, які майже завжди є в холодильнику, і займає мінімум часу. Ніжна текстура яєць, м’який сир і солодкуватий горошок створюють ідеальний баланс смаку. Такий салат однаково добре підходить і для швидкого обіду, і як легка вечеря.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- варені яйця — 6 шт.;
- плавлений сир — 180 г;
- консервований зелений горошок — 1 банка;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Яйця натерти на крупній тертці та змішати з натертим плавленим сиром до однорідності.
- З банки зеленого горошку злити рідину та додати його до яєчно-сирної основи.
- Зелену цибулю дрібно нарізати й додати в миску.
- Посолити, заправити майонезом і ретельно перемішати. За бажанням салат охолодити перед подачею.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
