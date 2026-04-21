Топ-3 найкращі салати з редиски: прості рецепти на кожен день

Нарізана редиска. Фото: smachnenke.com.ua

Коли починається сезон редиски, саме час готувати прості й смачні весняні салати. Ці три рецепти вдало поєднують свіжість, хрумкість і ніжні заправки, а готуються буквально за кілька хвилин. Якщо шукаєте, що приготувати з редиски, ця добірка точно стане в пригоді.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Салат з редискою. Фото: smachnenke.com.ua

Салат №1 з редискою, яйцями та зеленою цибулею:

редиска — 300 г;

яйця варені — 3 шт.;

зелена цибуля — 50–70 г;

майонез або сметана — за смаком;

сіль, чорний перець — за смаком.

Салат №2 з редиски та огірка:

редиска — 300 г;

огірки — 2 шт.;

червона цибуля — 1/2 шт.;

петрушка — 1/2 пучка;

олія — 2 ст. л.;

лимонний сік — за бажанням;

сіль, перець — за смаком.

Салат №3 з редиски, сметани та часнику:

редиска — 300 г;

часник — 1–2 зубчики;

кріп — 1 пучок;

сметана — 1,5–2 ст. л.;

сіль, чорний перець — за смаком.

Салат №1

Редиску нарізати, яйця подрібнити, зелену цибулю дрібно нарізати. З’єднати всі інгредієнти, додати заправку, сіль і перець, перемішати.

Салат №2

Редиску, огірки та цибулю нарізати, додати подрібнену петрушку. Заправити олією, за бажанням додати лимонний сік, посолити й перемішати.

Салат №3

Редиску нарізати, кріп подрібнити, часник змішати зі сметаною. Додати заправку до редиски, приправити та добре перемішати.

