Топ-3 найкращі салати з редиски: прості рецепти на кожен день
Коли починається сезон редиски, саме час готувати прості й смачні весняні салати. Ці три рецепти вдало поєднують свіжість, хрумкість і ніжні заправки, а готуються буквально за кілька хвилин. Якщо шукаєте, що приготувати з редиски, ця добірка точно стане в пригоді.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Салат №1 з редискою, яйцями та зеленою цибулею:
- редиска — 300 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- зелена цибуля — 50–70 г;
- майонез або сметана — за смаком;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Салат №2 з редиски та огірка:
- редиска — 300 г;
- огірки — 2 шт.;
- червона цибуля — 1/2 шт.;
- петрушка — 1/2 пучка;
- олія — 2 ст. л.;
- лимонний сік — за бажанням;
- сіль, перець — за смаком.
Салат №3 з редиски, сметани та часнику:
- редиска — 300 г;
- часник — 1–2 зубчики;
- кріп — 1 пучок;
- сметана — 1,5–2 ст. л.;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Салат №1
- Редиску нарізати, яйця подрібнити, зелену цибулю дрібно нарізати.
- З’єднати всі інгредієнти, додати заправку, сіль і перець, перемішати.
Салат №2
- Редиску, огірки та цибулю нарізати, додати подрібнену петрушку.
- Заправити олією, за бажанням додати лимонний сік, посолити й перемішати.
Салат №3
- Редиску нарізати, кріп подрібнити, часник змішати зі сметаною.
- Додати заправку до редиски, приправити та добре перемішати.
