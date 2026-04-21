Топ-3 найкращі салати з редиски: прості рецепти на кожен день

Топ-3 найкращі салати з редиски: прості рецепти на кожен день

Дата публікації: 21 квітня 2026 21:44
Нарізана редиска. Фото: smachnenke.com.ua

Коли починається сезон редиски, саме час готувати прості й смачні весняні салати. Ці три рецепти вдало поєднують свіжість, хрумкість і ніжні заправки, а готуються буквально за кілька хвилин. Якщо шукаєте, що приготувати з редиски, ця добірка точно стане в пригоді.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Салат з редискою. Фото: smachnenke.com.ua

Салат №1 з редискою, яйцями та зеленою цибулею:

  • редиска — 300 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • зелена цибуля — 50–70 г;
  • майонез або сметана — за смаком;
  • сіль, чорний перець — за смаком.

Салат №2 з редиски та огірка:

  • редиска — 300 г;
  • огірки — 2 шт.;
  • червона цибуля — 1/2 шт.;
  • петрушка — 1/2 пучка;
  • олія — 2 ст. л.;
  • лимонний сік — за бажанням;
  • сіль, перець — за смаком.

Салат №3 з редиски, сметани та часнику:

  • редиска — 300 г;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • кріп — 1 пучок;
  • сметана — 1,5–2 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — за смаком.

Салат №1

  1. Редиску нарізати, яйця подрібнити, зелену цибулю дрібно нарізати.
  2. З’єднати всі інгредієнти, додати заправку, сіль і перець, перемішати. 

Салат №2

  1. Редиску, огірки та цибулю нарізати, додати подрібнену петрушку.
  2. Заправити олією, за бажанням додати лимонний сік, посолити й перемішати.

Салат №3

  1. Редиску нарізати, кріп подрібнити, часник змішати зі сметаною.
  2. Додати заправку до редиски, приправити та добре перемішати. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
