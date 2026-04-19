Салат "Лагідний травень": знадобиться 70 г редиски та 2 яйця

Салат "Лагідний травень". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат поєднує свіжість весняних овочів і ніжний, багатогранний смак. Редиска додає легкої гостроти, яблуко — соковитості, а копчена курка робить страву ситною. Вдалий рецепт, коли хочеться чогось нового замість звичних салатів.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

курка копчена — 100 г;

редис — 70 г;

сир моцарела або твердий — 100 г;

яблуко зелене — 1/2 шт.;

огірок свіжий — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

часник — 1 зубчик;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль — за смаком;

зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Сир натерти, змішати з подрібненим часником і невеликою кількістю майонезу, викласти першим шаром. Зверху додати нарізану копчену курку та злегка змастити майонезом. Далі викласти шар свіжого огірка, потім натерті яйця. Яблуко натерти й додати наступним шаром, а зверху розподілити натерту редиску, злегка відтиснуту від соку. Прикрасити салат сіткою з майонезу та зеленню, перед подачею охолодити, щоб шари добре просочилися.

