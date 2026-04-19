Салат "Лагідний травень": знадобиться 70 г редиски та 2 яйця
Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 13:04
Салат "Лагідний травень". Фото: smakuiemo.com.ua
Цей салат поєднує свіжість весняних овочів і ніжний, багатогранний смак. Редиска додає легкої гостроти, яблуко — соковитості, а копчена курка робить страву ситною. Вдалий рецепт, коли хочеться чогось нового замість звичних салатів.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- курка копчена — 100 г;
- редис — 70 г;
- сир моцарела або твердий — 100 г;
- яблуко зелене — 1/2 шт.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
- Сир натерти, змішати з подрібненим часником і невеликою кількістю майонезу, викласти першим шаром.
- Зверху додати нарізану копчену курку та злегка змастити майонезом.
- Далі викласти шар свіжого огірка, потім натерті яйця.
- Яблуко натерти й додати наступним шаром, а зверху розподілити натерту редиску, злегка відтиснуту від соку.
- Прикрасити салат сіткою з майонезу та зеленню, перед подачею охолодити, щоб шари добре просочилися.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама