Головна Смак Салат "Лагідний травень": знадобиться 70 г редиски та 2 яйця

Дата публікації: 19 квітня 2026 13:04
Салат "Лагідний травень". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат поєднує свіжість весняних овочів і ніжний, багатогранний смак. Редиска додає легкої гостроти, яблуко — соковитості, а копчена курка робить страву ситною. Вдалий рецепт, коли хочеться чогось нового замість звичних салатів.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • курка копчена — 100 г;
  • редис — 70 г;
  • сир моцарела або твердий — 100 г;
  • яблуко зелене — 1/2 шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • зелень — для подачі.
рецепт салату редискою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Сир натерти, змішати з подрібненим часником і невеликою кількістю майонезу, викласти першим шаром.
  2. Зверху додати нарізану копчену курку та злегка змастити майонезом.
  3. Далі викласти шар свіжого огірка, потім натерті яйця.
  4. Яблуко натерти й додати наступним шаром, а зверху розподілити натерту редиску, злегка відтиснуту від соку.
  5. Прикрасити салат сіткою з майонезу та зеленню, перед подачею охолодити, щоб шари добре просочилися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
