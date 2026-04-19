Салат "Ласковый май": понадобится 70 г редиса и 2 яйца

Дата публикации 19 апреля 2026 13:04
Салат "Ласковый май". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат сочетает свежесть весенних овощей и нежный, многогранный вкус. Редиска добавляет легкой остроты, яблоко — сочности, а копченая курица делает блюдо сытным. Удачный рецепт, когда хочется чего-то нового вместо привычных салатов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • курица копченая — 100 г;
  • редис — 70 г;
  • сыр моцарелла или твердый — 100 г;
  • яблоко зеленое — 1/2 шт.;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • зелень — для подачи.
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Сыр натереть, смешать с измельченным чесноком и небольшим количеством майонеза, выложить первым слоем.
  2. Сверху добавить нарезанную копченую курицу и слегка смазать майонезом.
  3. Далее выложить слой свежего огурца, затем натертые яйца.
  4. Яблоко натереть и добавить следующим слоем, а сверху распределить натертую редиску, слегка отжатую от сока.
  5. Украсить салат сеткой из майонеза и зеленью, перед подачей охладить, чтобы слои хорошо пропитались.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
