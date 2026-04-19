Салат "Ласковый май": понадобится 70 г редиса и 2 яйца

Салат "Ласковый май". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат сочетает свежесть весенних овощей и нежный, многогранный вкус. Редиска добавляет легкой остроты, яблоко — сочности, а копченая курица делает блюдо сытным. Удачный рецепт, когда хочется чего-то нового вместо привычных салатов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

курица копченая — 100 г;

редис — 70 г;

сыр моцарелла или твердый — 100 г;

яблоко зеленое — 1/2 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль — по вкусу;

зелень — для подачи.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Сыр натереть, смешать с измельченным чесноком и небольшим количеством майонеза, выложить первым слоем. Сверху добавить нарезанную копченую курицу и слегка смазать майонезом. Далее выложить слой свежего огурца, затем натертые яйца. Яблоко натереть и добавить следующим слоем, а сверху распределить натертую редиску, слегка отжатую от сока. Украсить салат сеткой из майонеза и зеленью, перед подачей охладить, чтобы слои хорошо пропитались.

