Салат "Ласковый май": понадобится 70 г редиса и 2 яйца
Дата публикации 19 апреля 2026 13:04
Салат "Ласковый май". Фото: smakuiemo.com.ua
Этот салат сочетает свежесть весенних овощей и нежный, многогранный вкус. Редиска добавляет легкой остроты, яблоко — сочности, а копченая курица делает блюдо сытным. Удачный рецепт, когда хочется чего-то нового вместо привычных салатов.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- курица копченая — 100 г;
- редис — 70 г;
- сыр моцарелла или твердый — 100 г;
- яблоко зеленое — 1/2 шт.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Сыр натереть, смешать с измельченным чесноком и небольшим количеством майонеза, выложить первым слоем.
- Сверху добавить нарезанную копченую курицу и слегка смазать майонезом.
- Далее выложить слой свежего огурца, затем натертые яйца.
- Яблоко натереть и добавить следующим слоем, а сверху распределить натертую редиску, слегка отжатую от сока.
- Украсить салат сеткой из майонеза и зеленью, перед подачей охладить, чтобы слои хорошо пропитались.
