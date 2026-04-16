Салат со свеклой: всего 3 ингредиента и 3 минуты на приготовление

Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Иногда самые простые сочетания дают самый лучший результат. Этот салат из свеклы готовится буквально за несколько минут, но получается нежным, сочным и очень вкусным. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то к столу.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свекла — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

плавленый сырок — 2 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

майонез — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Свеклу очистить и натереть на мелкой терке. Морковь также натереть — по желанию использовать сырую или слегка обработанную для более нежной текстуры. Плавленый сыр предварительно охладить и натереть, добавить к овощам. Чеснок измельчить и добавить к смеси вместе с майонезом и солью. Все хорошо перемешать до однородности и подать.

