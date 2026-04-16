Салат со свеклой: всего 3 ингредиента и 3 минуты на приготовление
Дата публикации 16 апреля 2026 13:44
Иногда самые простые сочетания дают самый лучший результат. Этот салат из свеклы готовится буквально за несколько минут, но получается нежным, сочным и очень вкусным. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то к столу.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свекла — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- плавленый сырок — 2 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- майонез — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Свеклу очистить и натереть на мелкой терке. Морковь также натереть — по желанию использовать сырую или слегка обработанную для более нежной текстуры.
- Плавленый сыр предварительно охладить и натереть, добавить к овощам.
- Чеснок измельчить и добавить к смеси вместе с майонезом и солью. Все хорошо перемешать до однородности и подать.
