Салат з буряками: всього 3 інгредієнти та 3 хвилини на приготування

Салат з буряками. Фото: smakuiemo.com.ua

Іноді найпростіші поєднання дають найкращий результат. Цей салат із буряка готується буквально за кілька хвилин, але виходить ніжним, соковитим і дуже смачним. Ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось до столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

буряк — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

плавлений сирок — 2 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

майонез — 1 ст. л.;

сіль — за смаком.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Буряк очистити та натерти на дрібній тертці. Моркву також натерти — за бажанням використати сиру або злегка оброблену для ніжнішої текстури. Плавлений сир попередньо охолодити та натерти, додати до овочів. Часник подрібнити й додати до суміші разом із майонезом і сіллю. Усе добре перемішати до однорідності та подати.

