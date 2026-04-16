Салат з буряками: всього 3 інгредієнти та 3 хвилини на приготування
Дата публікації: 16 квітня 2026 13:44
Іноді найпростіші поєднання дають найкращий результат. Цей салат із буряка готується буквально за кілька хвилин, але виходить ніжним, соковитим і дуже смачним. Ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось до столу.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- буряк — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- плавлений сирок — 2 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- майонез — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Буряк очистити та натерти на дрібній тертці. Моркву також натерти — за бажанням використати сиру або злегка оброблену для ніжнішої текстури.
- Плавлений сир попередньо охолодити та натерти, додати до овочів.
- Часник подрібнити й додати до суміші разом із майонезом і сіллю. Усе добре перемішати до однорідності та подати.
