Головна Смак Салат з буряками: всього 3 інгредієнти та 3 хвилини на приготування

Дата публікації: 16 квітня 2026 13:44
Салат з буряками. Фото: smakuiemo.com.ua

Іноді найпростіші поєднання дають найкращий результат. Цей салат із буряка готується буквально за кілька хвилин, але виходить ніжним, соковитим і дуже смачним. Ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось до столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • буряк — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • плавлений сирок — 2 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сіль — за смаком.
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Буряк очистити та натерти на дрібній тертці. Моркву також натерти — за бажанням використати сиру або злегка оброблену для ніжнішої текстури.
  2. Плавлений сир попередньо охолодити та натерти, додати до овочів. 
  3. Часник подрібнити й додати до суміші разом із майонезом і сіллю. Усе добре перемішати до однорідності та подати.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
