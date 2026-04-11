Яскравіший за "Шубу" і смачніший за "Вінегрет": рецепт салату із буряками

Дата публікації: 11 квітня 2026 13:14
Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо звичні салати вже набридли, цей варіант із буряком приємно здивує. Він поєднує насичений смак, ніжну текстуру та яскравий вигляд, який одразу привертає увагу на столі. Простий у приготуванні, але ефектний — саме те, що потрібно для свята або сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • буряк відварений — 1 кг;
  • мариновані огірки — 4 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • кріп — 1 пучок;
  • перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
  • майонез — 3 ст. л.
рецепт салату з буряками
Салат з буряками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити до м’якості, додати подрібнені огірки й часник, прогріти кілька хвилин. 
  2. Буряк натерти на великій тертці, яйця нарізати кубиками.
  3. З’єднати всі інгредієнти, додати подрібнений кріп, перець і майонез. 
  4. Добре перемішати до однорідності. Салат виходить ніжний, ароматний і дуже яскравий.

овочі салат рецепт салат шуба буряк вінегрет
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Реклама

