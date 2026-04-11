Яскравіший за "Шубу" і смачніший за "Вінегрет": рецепт салату із буряками
Дата публікації: 11 квітня 2026 13:14
Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо звичні салати вже набридли, цей варіант із буряком приємно здивує. Він поєднує насичений смак, ніжну текстуру та яскравий вигляд, який одразу привертає увагу на столі. Простий у приготуванні, але ефектний — саме те, що потрібно для свята або сімейної вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- буряк відварений — 1 кг;
- мариновані огірки — 4 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- кріп — 1 пучок;
- перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
- майонез — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Цибулю дрібно нарізати та обсмажити до м’якості, додати подрібнені огірки й часник, прогріти кілька хвилин.
- Буряк натерти на великій тертці, яйця нарізати кубиками.
- З’єднати всі інгредієнти, додати подрібнений кріп, перець і майонез.
- Добре перемішати до однорідності. Салат виходить ніжний, ароматний і дуже яскравий.
Реклама