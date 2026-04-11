Яскравіший за "Шубу" і смачніший за "Вінегрет": рецепт салату із буряками

Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо звичні салати вже набридли, цей варіант із буряком приємно здивує. Він поєднує насичений смак, ніжну текстуру та яскравий вигляд, який одразу привертає увагу на столі. Простий у приготуванні, але ефектний — саме те, що потрібно для свята або сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

буряк відварений — 1 кг;

мариновані огірки — 4 шт.;

часник — 1 зубчик;

цибуля — 1 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

кріп — 1 пучок;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

майонез — 3 ст. л.

Салат з буряками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати та обсмажити до м’якості, додати подрібнені огірки й часник, прогріти кілька хвилин. Буряк натерти на великій тертці, яйця нарізати кубиками. З’єднати всі інгредієнти, додати подрібнений кріп, перець і майонез. Добре перемішати до однорідності. Салат виходить ніжний, ароматний і дуже яскравий.

