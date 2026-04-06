Смачний салат з буряками: гідна альтернатива вінегрету
Дата публікації: 6 квітня 2026 21:44
Цей салат з буряками приємно дивує поєднанням смаків і ніжною текстурою. Завдяки простим інгредієнтам він виходить ситним, ароматним і дуже збалансованим. Відмінна альтернатива класичному вінегрету, яку захочеться готувати знову і знову.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- буряк відварений — 500 г;
- яйця варені — 3–4 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- горошок зелений — 1 банка;
- волоські горіхи — 100 г;
- часник — 1–2 зубчики;
- майонез — 4–5 ст. л.
Спосіб приготування
- Натерти відварений буряк на крупній тертці. Окремо натерти яйця та твердий сир.
- Додати зелений горошок, подрібнені волоські горіхи та часник.
- Заправити майонезом і ретельно перемішати до однорідності.
- Дати салату трохи настоятися перед подачею.
