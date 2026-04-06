Головна Смак Смачний салат з буряками: гідна альтернатива вінегрету

Смачний салат з буряками: гідна альтернатива вінегрету

Дата публікації: 6 квітня 2026 21:44
Смачний салат з буряками: гідна альтернатива вінегрету
Варені буряками. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з буряками приємно дивує поєднанням смаків і ніжною текстурою. Завдяки простим інгредієнтам він виходить ситним, ароматним і дуже збалансованим. Відмінна альтернатива класичному вінегрету, яку захочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • буряк відварений — 500 г;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • горошок зелений — 1 банка;
  • волоські горіхи — 100 г;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • майонез — 4–5 ст. л.
рецепт салату з буряком
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти відварений буряк на крупній тертці. Окремо натерти яйця та твердий сир.
  2. Додати зелений горошок, подрібнені волоські горіхи та часник. 
  3. Заправити майонезом і ретельно перемішати до однорідності.
  4. Дати салату трохи настоятися перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
