Смачний салат з буряками: гідна альтернатива вінегрету

Варені буряками. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з буряками приємно дивує поєднанням смаків і ніжною текстурою. Завдяки простим інгредієнтам він виходить ситним, ароматним і дуже збалансованим. Відмінна альтернатива класичному вінегрету, яку захочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

буряк відварений — 500 г;

яйця варені — 3–4 шт.;

сир твердий — 100 г;

горошок зелений — 1 банка;

волоські горіхи — 100 г;

часник — 1–2 зубчики;

майонез — 4–5 ст. л.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Натерти відварений буряк на крупній тертці. Окремо натерти яйця та твердий сир. Додати зелений горошок, подрібнені волоські горіхи та часник. Заправити майонезом і ретельно перемішати до однорідності. Дати салату трохи настоятися перед подачею.

