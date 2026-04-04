Головна Смак Цей великодній салат виділятиметься на вашому столі: смачний рецепт

Дата публікації: 4 квітня 2026 13:29
Цей великодній салат виділятиметься на вашому столі: простий та смачний рецепт
Великодній салат. Фото: кадр з відео

Цей салат одразу привертає увагу своїм виглядом і створює справжній святковий настрій. Поєднання ніжної шинки, яєць і маринованих печериць дає насичений і збалансований смак. А яскравий декор робить страву центром великоднього столу

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • шинка — 250 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • морква — 1–2 шт.;
  • печериці мариновані — 250 г;
  • сир плавлений — 2–3 шт.;
  • майонез — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком.

Для декору:

  • листя салату — за смаком;
  • помідори чері — за смаком;
  • печериці мариновані — для прикраси;
  • солона соломка — для подачі.
рецепт смачного салату на Великдень
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Відварити яйця і моркву до готовності, остудити та очистити. 
  2. Нарізати шинку дрібним кубиком, яйця і моркву натерти на тертці. Мариновані печериці подрібнити.
  3. Викладати салат шарами у кільце, змащуючи кожен шар майонезом: спочатку шинку, далі яйця, потім моркву, після чого додати печериці і завершити шаром натертого плавленого сиру. Приправити сіллю та перцем за смаком.
  4. Охолодити салат, після чого зняти кільце і прикрасити. По краю викласти солону соломку у вигляді декоративного "паркану". 
  5. Зверху розмістити листя салату, сформувати "мухомори" з половинок помідорів чері та шматочків яйця або майонезу, додати мариновані печериці для завершення композиції.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Читайте також:

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
