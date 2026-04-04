Цей великодній салат виділятиметься на вашому столі: простий та смачний рецепт

Цей салат одразу привертає увагу своїм виглядом і створює справжній святковий настрій. Поєднання ніжної шинки, яєць і маринованих печериць дає насичений і збалансований смак. А яскравий декор робить страву центром великоднього столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

шинка — 250 г;

яйця — 4 шт.;

морква — 1–2 шт.;

печериці мариновані — 250 г;

сир плавлений — 2–3 шт.;

майонез — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

Для декору:

листя салату — за смаком;

помідори чері — за смаком;

печериці мариновані — для прикраси;

солона соломка — для подачі.

Спосіб приготування

Відварити яйця і моркву до готовності, остудити та очистити. Нарізати шинку дрібним кубиком, яйця і моркву натерти на тертці. Мариновані печериці подрібнити. Викладати салат шарами у кільце, змащуючи кожен шар майонезом: спочатку шинку, далі яйця, потім моркву, після чого додати печериці і завершити шаром натертого плавленого сиру. Приправити сіллю та перцем за смаком. Охолодити салат, після чого зняти кільце і прикрасити. По краю викласти солону соломку у вигляді декоративного "паркану". Зверху розмістити листя салату, сформувати "мухомори" з половинок помідорів чері та шматочків яйця або майонезу, додати мариновані печериці для завершення композиції.

