Цей великодній салат виділятиметься на вашому столі: простий та смачний рецепт

Цей великодній салат виділятиметься на вашому столі: смачний рецепт
Дата публікації: 4 квітня 2026 13:29
Великодній салат. Фото: кадр з відео
Цей салат одразу привертає увагу своїм виглядом і створює справжній святковий настрій. Поєднання ніжної шинки, яєць і маринованих печериць дає насичений і збалансований смак. А яскравий декор робить страву центром великоднього столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- шинка — 250 г;
- яйця — 4 шт.;
- морква — 1–2 шт.;
- печериці мариновані — 250 г;
- сир плавлений — 2–3 шт.;
- майонез — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
Для декору:
- листя салату — за смаком;
- помідори чері — за смаком;
- печериці мариновані — для прикраси;
- солона соломка — для подачі.
Спосіб приготування
- Відварити яйця і моркву до готовності, остудити та очистити.
- Нарізати шинку дрібним кубиком, яйця і моркву натерти на тертці. Мариновані печериці подрібнити.
- Викладати салат шарами у кільце, змащуючи кожен шар майонезом: спочатку шинку, далі яйця, потім моркву, після чого додати печериці і завершити шаром натертого плавленого сиру. Приправити сіллю та перцем за смаком.
- Охолодити салат, після чого зняти кільце і прикрасити. По краю викласти солону соломку у вигляді декоративного "паркану".
- Зверху розмістити листя салату, сформувати "мухомори" з половинок помідорів чері та шматочків яйця або майонезу, додати мариновані печериці для завершення композиції.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Читайте також:
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
