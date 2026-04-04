Этот пасхальный салат будет выделяться на вашем столе: простой и вкусный рецепт

Этот пасхальный салат будет выделяться на вашем столе: вкусный рецепт

Этот пасхальный салат будет выделяться на вашем столе: вкусный рецепт

Дата публикации 4 апреля 2026 13:29
Этот салат сразу привлекает внимание своим видом и создает настоящее праздничное настроение. Сочетание нежной ветчины, яиц и маринованных шампиньонов дает насыщенный и сбалансированный вкус. А яркий декор делает блюдо центром пасхального стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

  • ветчина — 250 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • шампиньоны маринованные — 250 г;
  • сыр плавленый — 2-3 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Для декора:

  • листья салата — по вкусу;
  • помидоры черри — по вкусу;
  • шампиньоны маринованные — для украшения;
  • соленая соломка — для подачи.
рецепт смачного салату на Великдень
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Отварить яйца и морковь до готовности, остудить и очистить.
  2. Нарезать ветчину мелким кубиком, яйца и морковь натереть на терке. Маринованные шампиньоны измельчить.
  3. Выкладывать салат слоями в кольцо, смазывая каждый слой майонезом: сначала ветчину, далее яйца, затем морковь, после чего добавить шампиньоны и завершить слоем натертого плавленого сыра. Приправить солью и перцем по вкусу.
  4. Охладить салат, после чего снять кольцо и украсить. По краю выложить соленую соломку в виде декоративного "забора".
  5. Сверху разместить листья салата, сформировать "мухоморы" из половинок помидоров черри и кусочков яйца или майонеза, добавить маринованные шампиньоны для завершения композиции.

