Этот пасхальный салат будет выделяться на вашем столе: простой и вкусный рецепт

Пасхальный салат из пасхального салата.

Этот салат сразу привлекает внимание своим видом и создает настоящее праздничное настроение. Сочетание нежной ветчины, яиц и маринованных шампиньонов дает насыщенный и сбалансированный вкус. А яркий декор делает блюдо центром пасхального стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

ветчина — 250 г;

яйца — 4 шт.;

морковь — 1-2 шт.;

шампиньоны маринованные — 250 г;

сыр плавленый — 2-3 шт.;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Для декора:

листья салата — по вкусу;

помидоры черри — по вкусу;

шампиньоны маринованные — для украшения;

соленая соломка — для подачи.

Приготовление салата.

Способ приготовления

Отварить яйца и морковь до готовности, остудить и очистить. Нарезать ветчину мелким кубиком, яйца и морковь натереть на терке. Маринованные шампиньоны измельчить. Выкладывать салат слоями в кольцо, смазывая каждый слой майонезом: сначала ветчину, далее яйца, затем морковь, после чего добавить шампиньоны и завершить слоем натертого плавленого сыра. Приправить солью и перцем по вкусу. Охладить салат, после чего снять кольцо и украсить. По краю выложить соленую соломку в виде декоративного "забора". Сверху разместить листья салата, сформировать "мухоморы" из половинок помидоров черри и кусочков яйца или майонеза, добавить маринованные шампиньоны для завершения композиции.

