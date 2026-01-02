Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента

Салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 12:04
Салат с пекинской капустой для похудения — быстрый рецепт с фото
Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат с пекинской капустой для похудения — это простой и быстрый рецепт из трех основных ингредиентов. Огурцы, белки яиц и хрустящая капуста в сочетании с легкой сметанно-желтковой заправкой создают нежный и полезный салат.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 300 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • яичный белок — 6 шт.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • желтки — 2 шт.;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Дополнительно:

  • укроп, петрушка, зеленый лук — по своему вкусу.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, остудить, нарезать белки кубиком, желтки оставить для заправки. Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой, огурцы нарезать полукольцами или кубиками.

салат з пекінською капустою
Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко порезать зелень: укроп, петрушку и зеленый лук. Для заправки желтки смешать со сметаной и горчицей, добавить соль и перец по своему вкусу, хорошо перемешать.

В большой миске соединить капусту, огурцы, белки и зелень, заправить соусом и аккуратно перемешать. Салат готов к подаче.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

похудение салат рецепт огурцы пекинская капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации