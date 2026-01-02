Салат с пекинской капустой для похудения — быстрый рецепт с фото

Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат с пекинской капустой для похудения — это простой и быстрый рецепт из трех основных ингредиентов. Огурцы, белки яиц и хрустящая капуста в сочетании с легкой сметанно-желтковой заправкой создают нежный и полезный салат.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

пекинская капуста — 300 г;

огурцы — 2 шт.;

яичный белок — 6 шт.

Для заправки:

сметана — 3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

желтки — 2 шт.;

соль, перец — по своему вкусу.

Дополнительно:

укроп, петрушка, зеленый лук — по своему вкусу.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, остудить, нарезать белки кубиком, желтки оставить для заправки. Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой, огурцы нарезать полукольцами или кубиками.

Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко порезать зелень: укроп, петрушку и зеленый лук. Для заправки желтки смешать со сметаной и горчицей, добавить соль и перец по своему вкусу, хорошо перемешать.

В большой миске соединить капусту, огурцы, белки и зелень, заправить соусом и аккуратно перемешать. Салат готов к подаче.

