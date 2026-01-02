Салат с пекинской капустой для похудения — быстрый рецепт с фото

Салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента
Салат с пекинской капустой для похудения — это простой и быстрый рецепт из трех основных ингредиентов. Огурцы, белки яиц и хрустящая капуста в сочетании с легкой сметанно-желтковой заправкой создают нежный и полезный салат.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 300 г;
- огурцы — 2 шт.;
- яичный белок — 6 шт.
Для заправки:
- сметана — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- желтки — 2 шт.;
- соль, перец — по своему вкусу.
Дополнительно:
- укроп, петрушка, зеленый лук — по своему вкусу.
Способ приготовления
Яйца отварить вкрутую, остудить, нарезать белки кубиком, желтки оставить для заправки. Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой, огурцы нарезать полукольцами или кубиками.
Мелко порезать зелень: укроп, петрушку и зеленый лук. Для заправки желтки смешать со сметаной и горчицей, добавить соль и перец по своему вкусу, хорошо перемешать.
В большой миске соединить капусту, огурцы, белки и зелень, заправить соусом и аккуратно перемешать. Салат готов к подаче.
