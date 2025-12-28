Салат Современный за 5 минут — быстрый и яркий рецепт

Салат "Современный". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Современный" готовится всего за несколько минут и сочетает нежную копченую курицу, сочную кукурузу и свежие овощи. Легкий, яркий и очень вкусный — он станет вашим любимым салатом для быстрого перекуса или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

консервированная кукуруза — 1 банка;

копченая куриная грудка — 250 г;

свежие огурцы — 2 шт.;

твердый сыр (нежный, нейтральный) — 100 г;

морковь — 1 шт.;

укроп — несколько веточек;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу;

майонез (домашний желательно) — по своему вкусу.

Способ приготовления

Копченую куриную грудку нарезать тонкими полосками или брусочками. Добавить консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость.

Огурцы нарезать полосками, морковь натереть или нарезать соломкой, а твердый сыр нарезать.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать укроп и добавить к салату. Заправить майонезом, посолить и поперчить по своему вкусу.

