Салат Современный за 5 минут — быстрый и яркий рецепт

Салат "Современный" за 5 минут — понадобится кукуруза и курица
Салат "Современный" готовится всего за несколько минут и сочетает нежную копченую курицу, сочную кукурузу и свежие овощи. Легкий, яркий и очень вкусный — он станет вашим любимым салатом для быстрого перекуса или праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- консервированная кукуруза — 1 банка;
- копченая куриная грудка — 250 г;
- свежие огурцы — 2 шт.;
- твердый сыр (нежный, нейтральный) — 100 г;
- морковь — 1 шт.;
- укроп — несколько веточек;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
- майонез (домашний желательно) — по своему вкусу.
Способ приготовления
Копченую куриную грудку нарезать тонкими полосками или брусочками. Добавить консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость.
Огурцы нарезать полосками, морковь натереть или нарезать соломкой, а твердый сыр нарезать.
Мелко нарезать укроп и добавить к салату. Заправить майонезом, посолить и поперчить по своему вкусу.
