Україна
Салат с пекинской капустой за 5 минут — конкурент "Цезаря"

Салат с пекинской капустой за 5 минут — конкурент "Цезаря"

Дата публикации 14 декабря 2025 20:44
Салат с пекинской капустой за 5 минут — рецепт приготовления
Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете новую идею для быстрого салата, попробуйте этот вариант с пекинской капустой. В нем гармонично сочетаются свежесть овощей, нежность заправки и аромат копченой колбасы. Готовится мгновенно, а на вкус как блюдо из ресторана.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 0,5 шт.;
  • кукуруза консервированная — 0,5 банки;
  • колбаса полукопченая — 200 г;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • сыр твердый — 50 г;
  • сухарики — 1 упаковка;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана 15% — 2 ст. л.;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.

Способ приготовления

Пекинскую капусту нарезать тонкой соломкой, переложить в салатницу. Добавить измельченный зеленый лук, кукурузу без жидкости и колбасу, нарезанную небольшими кубиками.

рецепт салату з пекінською капустою
Колбаса и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки соединить сметану, майонез и горчицу в зернах, хорошо перемешать до однородности. Добавить заправку к салату, перемешать все ингредиенты.

рецепт смачного цезаря з пекінською капустою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей посыпать салат хрустящими сухариками и тертым сыром. Этот салат готовится всего за несколько минут, но имеет насыщенный вкус и прекрасно сочетает нежность пекинской капусты с ароматом колбасы и хрустом сухариков.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
