Салат с пекинской капустой за 5 минут — рецепт приготовления

Салат с пекинской капустой за 5 минут — конкурент "Цезаря"
Если вы ищете новую идею для быстрого салата, попробуйте этот вариант с пекинской капустой. В нем гармонично сочетаются свежесть овощей, нежность заправки и аромат копченой колбасы. Готовится мгновенно, а на вкус как блюдо из ресторана.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 0,5 шт.;
- кукуруза консервированная — 0,5 банки;
- колбаса полукопченая — 200 г;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- сыр твердый — 50 г;
- сухарики — 1 упаковка;
- майонез — 2 ст. л.;
- сметана 15% — 2 ст. л.;
- горчица в зернах — 1 ч. л.
Способ приготовления
Пекинскую капусту нарезать тонкой соломкой, переложить в салатницу. Добавить измельченный зеленый лук, кукурузу без жидкости и колбасу, нарезанную небольшими кубиками.
Для заправки соединить сметану, майонез и горчицу в зернах, хорошо перемешать до однородности. Добавить заправку к салату, перемешать все ингредиенты.
Перед подачей посыпать салат хрустящими сухариками и тертым сыром. Этот салат готовится всего за несколько минут, но имеет насыщенный вкус и прекрасно сочетает нежность пекинской капусты с ароматом колбасы и хрустом сухариков.
