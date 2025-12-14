Салат с пекинской капустой за 5 минут — рецепт приготовления

Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете новую идею для быстрого салата, попробуйте этот вариант с пекинской капустой. В нем гармонично сочетаются свежесть овощей, нежность заправки и аромат копченой колбасы. Готовится мгновенно, а на вкус как блюдо из ресторана.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

пекинская капуста — 0,5 шт.;

кукуруза консервированная — 0,5 банки;

колбаса полукопченая — 200 г;

зеленый лук — по своему вкусу;

сыр твердый — 50 г;

сухарики — 1 упаковка;

майонез — 2 ст. л.;

сметана 15% — 2 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л.

Способ приготовления

Пекинскую капусту нарезать тонкой соломкой, переложить в салатницу. Добавить измельченный зеленый лук, кукурузу без жидкости и колбасу, нарезанную небольшими кубиками.

Колбаса и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки соединить сметану, майонез и горчицу в зернах, хорошо перемешать до однородности. Добавить заправку к салату, перемешать все ингредиенты.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачей посыпать салат хрустящими сухариками и тертым сыром. Этот салат готовится всего за несколько минут, но имеет насыщенный вкус и прекрасно сочетает нежность пекинской капусты с ароматом колбасы и хрустом сухариков.

