Салат з пекінською капустою за 5 хвилин — рецепт приготування

Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви шукаєте нову ідею для швидкого салату, спробуйте цей варіант із пекінською капустою. У ньому гармонійно поєднуються свіжість овочів, ніжність заправки й аромат копченої ковбаси. Готується миттєво, а смакує, наче страва з ресторану.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 0,5 шт.;

кукурудза консервована — 0,5 банки;

ковбаса напівкопчена — 200 г;

зелена цибуля — до свого смаку;

сир твердий — 50 г;

сухарики — 1 упаковка;

майонез — 2 ст. л.;

сметана 15% — 2 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Пекінську капусту нарізати тонкою соломкою, перекласти в салатницю. Додати подрібнену зелену цибулю, кукурудзу без рідини та ковбасу, нарізану невеликими кубиками.

Ковбаса та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки з’єднати сметану, майонез і гірчицю в зернах, добре перемішати до однорідності. Додати заправку до салату, перемішати всі інгредієнти.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею посипати салат хрусткими сухариками й тертим сиром. Цей салат готується всього за кілька хвилин, але має насичений смак і чудово поєднує ніжність пекінської капусти з ароматом ковбаси та хрусткістю сухариків.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

