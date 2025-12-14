Відео
Салат з пекінською капустою за 5 хвилин — конкурент "Цезаря"

Салат з пекінською капустою за 5 хвилин — конкурент "Цезаря"

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 20:44
Салат з пекінською капустою за 5 хвилин — рецепт приготування
Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви шукаєте нову ідею для швидкого салату, спробуйте цей варіант із пекінською капустою. У ньому гармонійно поєднуються свіжість овочів, ніжність заправки й аромат копченої ковбаси. Готується миттєво, а смакує, наче страва з ресторану.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 0,5 шт.;
  • кукурудза консервована — 0,5 банки;
  • ковбаса напівкопчена — 200 г;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • сир твердий — 50 г;
  • сухарики — 1 упаковка;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сметана 15% — 2 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Пекінську капусту нарізати тонкою соломкою, перекласти в салатницю. Додати подрібнену зелену цибулю, кукурудзу без рідини та ковбасу, нарізану невеликими кубиками.

рецепт салату з пекінською капустою
Ковбаса та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки з’єднати сметану, майонез і гірчицю в зернах, добре перемішати до однорідності. Додати заправку до салату, перемішати всі інгредієнти.

рецепт смачного цезаря з пекінською капустою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Перед подачею посипати салат хрусткими сухариками й тертим сиром. Цей салат готується всього за кілька хвилин, але має насичений смак і чудово поєднує ніжність пекінської капусти з ароматом ковбаси та хрусткістю сухариків.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
