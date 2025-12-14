Салат з пекінською капустою за 5 хвилин — рецепт приготування

Салат з пекінською капустою за 5 хвилин — конкурент "Цезаря"
Якщо ви шукаєте нову ідею для швидкого салату, спробуйте цей варіант із пекінською капустою. У ньому гармонійно поєднуються свіжість овочів, ніжність заправки й аромат копченої ковбаси. Готується миттєво, а смакує, наче страва з ресторану.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 0,5 шт.;
- кукурудза консервована — 0,5 банки;
- ковбаса напівкопчена — 200 г;
- зелена цибуля — до свого смаку;
- сир твердий — 50 г;
- сухарики — 1 упаковка;
- майонез — 2 ст. л.;
- сметана 15% — 2 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Пекінську капусту нарізати тонкою соломкою, перекласти в салатницю. Додати подрібнену зелену цибулю, кукурудзу без рідини та ковбасу, нарізану невеликими кубиками.
Для заправки з’єднати сметану, майонез і гірчицю в зернах, добре перемішати до однорідності. Додати заправку до салату, перемішати всі інгредієнти.
Перед подачею посипати салат хрусткими сухариками й тертим сиром. Цей салат готується всього за кілька хвилин, але має насичений смак і чудово поєднує ніжність пекінської капусти з ароматом ковбаси та хрусткістю сухариків.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!