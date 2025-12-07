Відео
Головна Смак Салат з пекінською капустою на кожен день — коли треба швидко

Салат з пекінською капустою на кожен день — коли треба швидко

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 12:04
Швидкі салати з пекінської капусти — рецепти на кожен день
Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат з пекінською капустою стане вашим універсальним порятунком у дні, коли потрібно щось швидке, свіже й дуже смачне. Він поєднує ніжність курки, хрусткість овочів та яскравість корейської моркви, створюючи збалансовану й апетитну страву без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 700 г;
  • копчена куряча грудка — 300 г;
  • морква по-корейськи — 300 г;
  • свіжі огірки — 2 шт.;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • майонез або грецький йогурт / сметана з гірчицею / олійно-медова заправка — до свого смаку.

Спосіб приготування

Підготувати пекінську капусту, нарізавши її тонкими смужками, щоб вона зберегла легкість і хрусткість. Копчену курячу грудку нарізати дрібними шматочками, а потім акуратною соломкою. Моркву по-корейськи залишити готовою до змішування, а огірки нарізати соломкою або скористатися терткою для корейських салатів.

рецепт салату з пекінською капустою
Натертий огірок. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику миску викласти капусту, курку, моркву, огірки та кукурудзу.

салат з пекінською капустою
Пекінська капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати майонез або обрану альтернативну заправку й акуратно перемішати, щоб інгредієнти залишилися соковитими.

рецепт салату з пекінською капустою та куркою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

За потреби додати сіль чи перець. Дати салату кілька хвилин настоятися, щоб смаки збалансувалися й стали більш виразними.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

овочі морква салат рецепт пекінська капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
