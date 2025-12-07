Швидкі салати з пекінської капусти — рецепти на кожен день

Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат з пекінською капустою стане вашим універсальним порятунком у дні, коли потрібно щось швидке, свіже й дуже смачне. Він поєднує ніжність курки, хрусткість овочів та яскравість корейської моркви, створюючи збалансовану й апетитну страву без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 700 г;

копчена куряча грудка — 300 г;

морква по-корейськи — 300 г;

свіжі огірки — 2 шт.;

кукурудза консервована — 1 банка;

майонез або грецький йогурт / сметана з гірчицею / олійно-медова заправка — до свого смаку.

Спосіб приготування

Підготувати пекінську капусту, нарізавши її тонкими смужками, щоб вона зберегла легкість і хрусткість. Копчену курячу грудку нарізати дрібними шматочками, а потім акуратною соломкою. Моркву по-корейськи залишити готовою до змішування, а огірки нарізати соломкою або скористатися терткою для корейських салатів.

Натертий огірок. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику миску викласти капусту, курку, моркву, огірки та кукурудзу.

Пекінська капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати майонез або обрану альтернативну заправку й акуратно перемішати, щоб інгредієнти залишилися соковитими.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

За потреби додати сіль чи перець. Дати салату кілька хвилин настоятися, щоб смаки збалансувалися й стали більш виразними.

