Швидкі салати з пекінської капусти — рецепти на кожен день

Салат з пекінською капустою на кожен день — коли треба швидко
Цей салат з пекінською капустою стане вашим універсальним порятунком у дні, коли потрібно щось швидке, свіже й дуже смачне. Він поєднує ніжність курки, хрусткість овочів та яскравість корейської моркви, створюючи збалансовану й апетитну страву без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 700 г;
- копчена куряча грудка — 300 г;
- морква по-корейськи — 300 г;
- свіжі огірки — 2 шт.;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- майонез або грецький йогурт / сметана з гірчицею / олійно-медова заправка — до свого смаку.
Спосіб приготування
Підготувати пекінську капусту, нарізавши її тонкими смужками, щоб вона зберегла легкість і хрусткість. Копчену курячу грудку нарізати дрібними шматочками, а потім акуратною соломкою. Моркву по-корейськи залишити готовою до змішування, а огірки нарізати соломкою або скористатися терткою для корейських салатів.
У велику миску викласти капусту, курку, моркву, огірки та кукурудзу.
Додати майонез або обрану альтернативну заправку й акуратно перемішати, щоб інгредієнти залишилися соковитими.
За потреби додати сіль чи перець. Дати салату кілька хвилин настоятися, щоб смаки збалансувалися й стали більш виразними.
