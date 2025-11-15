Нова Мімоза з тунцем і пекінською капустою — ніжний салат на святковий стіл, рецепт приготування

Салат "Мімоза". Фото: smakuiemo.com.ua

Ця нова "Мімоза" — справжнє відкриття для святкового столу. Поєднання тунця, ніжних сирків і хрусткої пекінської капусти створює вишуканий смак та легку текстуру. Салат не лише красивий, а й напрочуд гармонійний — кожна ложка дарує м’якість, свіжість і відчуття домашнього тепла.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

картопля — 2 шт.;

тунець в олії — 1 банка (приблизно 180 г);

пекінська капуста — 150–200 г;

плавлені сирки — 2 шт. (приблизно 180 г);

червона цибуля — ½ невеликої;

яйця — 4 шт.;

зелена цибуля — для прикраси.

Для соусу:

майонез — 2 ст. л.;

йогурт або густа сметана — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

щіпка цукру;

чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Картоплю запекти в шкірці при температурі 180°C до м’якості, потім остудити, очистити та натерти на великій тертці. Яйця відварити вкруту, остудити, розділити білки та жовтки. Білки використати в салаті, а жовтками прикрасити верхній шар.

Тунець та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Пекінську капусту дрібно нашаткувати. Цибулю подрібнити та замаринувати на 10 хвилин у лимонному соці або в окропі з кількома краплями оцту — це пом’якшить її смак. Плавлені сирки покласти в морозильник на 15–20 хвилин, щоб легше було натерти. Тунець розім’яти виделкою разом із невеликою кількістю олії з банки — для соковитості.

Пекінська капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соусу змішати майонез, йогурт або сметану, лимонний сік, цукор і чорний перець, добре перемішати до однорідності.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат викладати шарами: спочатку картопля та трохи соусу, далі тунець і соус, потім червона цибуля, шар пекінської капусти, знову соус, натерті плавлені сирки, білки, соус і зверху — жовтки. Прикрасити зеленою цибулею та легкою сіточкою майонезу. Перед подачею поставити салат у холодильник на кілька годин, щоб усі шари добре просочилися.

