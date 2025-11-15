Відео
Дата публікації: 15 листопада 2025 12:04
Оновлено: 20:17
Нова Мімоза з тунцем і пекінською капустою — ніжний салат на святковий стіл, рецепт приготування
Салат "Мімоза". Фото: smakuiemo.com.ua

Ця нова "Мімоза" — справжнє відкриття для святкового столу. Поєднання тунця, ніжних сирків і хрусткої пекінської капусти створює вишуканий смак та легку текстуру. Салат не лише красивий, а й напрочуд гармонійний — кожна ложка дарує м’якість, свіжість і відчуття домашнього тепла.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 2 шт.;
  • тунець в олії — 1 банка (приблизно 180 г);
  • пекінська капуста — 150–200 г;
  • плавлені сирки — 2 шт. (приблизно 180 г);
  • червона цибуля — ½ невеликої;
  • яйця — 4 шт.;
  • зелена цибуля — для прикраси.

Для соусу:

  • майонез — 2 ст. л.;
  • йогурт або густа сметана — 2 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • щіпка цукру;
  • чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Картоплю запекти в шкірці при температурі 180°C до м’якості, потім остудити, очистити та натерти на великій тертці. Яйця відварити вкруту, остудити, розділити білки та жовтки. Білки використати в салаті, а жовтками прикрасити верхній шар.

рецепт салату мімоза
Тунець та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Пекінську капусту дрібно нашаткувати. Цибулю подрібнити та замаринувати на 10 хвилин у лимонному соці або в окропі з кількома краплями оцту — це пом’якшить її смак. Плавлені сирки покласти в морозильник на 15–20 хвилин, щоб легше було натерти. Тунець розім’яти виделкою разом із невеликою кількістю олії з банки — для соковитості.

салат мімоза з тунцем
Пекінська капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соусу змішати майонез, йогурт або сметану, лимонний сік, цукор і чорний перець, добре перемішати до однорідності.

рецепт салату мімоза з тунцем
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат викладати шарами: спочатку картопля та трохи соусу, далі тунець і соус, потім червона цибуля, шар пекінської капусти, знову соус, натерті плавлені сирки, білки, соус і зверху — жовтки. Прикрасити зеленою цибулею та легкою сіточкою майонезу. Перед подачею поставити салат у холодильник на кілька годин, щоб усі шари добре просочилися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт Що приготувати на Новий рік закуска салат мімоза
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
