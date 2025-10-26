Салат Вівальді — найсмачніша альтернатива Мімозі, рецепт на Новий рік 2026

Салат "Вівальді". Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо шукаєте щось нове для святкового столу — цей салат стане відкриттям. "Вівальді" поєднує знайомі продукти у несподіваній гармонії: тунець, сир, огірки й ананаси створюють витончений, збалансований смак, який сподобається всім. Це страва з характером, у якій відчувається свіжість, ніжність і легка пікантність. І головне — готується швидко, без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

тунець у маслі — 2 банки;

яйця — 6 шт.;

солоні огірки — 4 шт.;

зелена цибуля — кілька пір’їн;

твердий сир — 200 г;

кукурудза консервована — 100 г;

сир Філадельфія — 150 г;

майонез — до свого смаку;

кріп — для прикраси.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити, очистити та натерти на великій тертці. Огірки нарізати кубиками, дати стекти зайвій рідині. Твердий сир натерти, зелень подрібнити.

Консервований тунець. Фото: smakuiemo.com.ua

Тунець розім’яти виделкою, залишивши трохи олії з банки — саме вона надасть салату соковитості. Усі інгредієнти краще готувати заздалегідь, щоб потім швидко скласти шари.

Мариновані огірки та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

У прозорий салатник або кулінарне кільце викладати салат шарами:

перший шар — тунець, злегка змастити майонезом;

другий — натерті яйця, зробити тонку сітку майонезу;

третій — солоні огірки;

четвертий — кукурудза, трохи майонезу;

п’ятий — сир Філадельфія, рівномірно розподілити ложкою або шпателем;

шостий — натертий твердий сир і тонкий шар майонезу.

Зверху прикрасити зеленню, кропом і кільцями зеленої цибулі. Поставити салат у холодильник на годину, щоб усі шари просочилися.

Майонез та кукурудза. Фото: smakuiemo.com.ua

Після охолодження "Вівальді" тримає форму, виглядає апетитно й смакує навіть краще, ніж традиційна "Мімоза".

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Його ніжна текстура та баланс смаків зроблять цей салат фаворитом новорічного столу 2026.

