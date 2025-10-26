Салат Вівальді — найсмачніша альтернатива Мімозі, рецепт на Новий рік 2026

Салат "Вівальді" — замінить "Мімозу", рецепт на Новий рік
Якщо шукаєте щось нове для святкового столу — цей салат стане відкриттям. "Вівальді" поєднує знайомі продукти у несподіваній гармонії: тунець, сир, огірки й ананаси створюють витончений, збалансований смак, який сподобається всім. Це страва з характером, у якій відчувається свіжість, ніжність і легка пікантність. І головне — готується швидко, без зайвого клопоту.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- тунець у маслі — 2 банки;
- яйця — 6 шт.;
- солоні огірки — 4 шт.;
- зелена цибуля — кілька пір’їн;
- твердий сир — 200 г;
- кукурудза консервована — 100 г;
- сир Філадельфія — 150 г;
- майонез — до свого смаку;
- кріп — для прикраси.
Спосіб приготування
Яйця відварити круто, охолодити, очистити та натерти на великій тертці. Огірки нарізати кубиками, дати стекти зайвій рідині. Твердий сир натерти, зелень подрібнити.
Тунець розім’яти виделкою, залишивши трохи олії з банки — саме вона надасть салату соковитості. Усі інгредієнти краще готувати заздалегідь, щоб потім швидко скласти шари.
У прозорий салатник або кулінарне кільце викладати салат шарами:
- перший шар — тунець, злегка змастити майонезом;
- другий — натерті яйця, зробити тонку сітку майонезу;
- третій — солоні огірки;
- четвертий — кукурудза, трохи майонезу;
- п’ятий — сир Філадельфія, рівномірно розподілити ложкою або шпателем;
- шостий — натертий твердий сир і тонкий шар майонезу.
Зверху прикрасити зеленню, кропом і кільцями зеленої цибулі. Поставити салат у холодильник на годину, щоб усі шари просочилися.
Після охолодження "Вівальді" тримає форму, виглядає апетитно й смакує навіть краще, ніж традиційна "Мімоза".
Його ніжна текстура та баланс смаків зроблять цей салат фаворитом новорічного столу 2026.
