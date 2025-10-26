Відео
Україна
Салат "Вівальді" — замінить "Мімозу", рецепт на Новий рік

Салат "Вівальді" — замінить "Мімозу", рецепт на Новий рік

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 12:04
Оновлено: 17:34
Салат Вівальді — найсмачніша альтернатива Мімозі, рецепт на Новий рік 2026
Салат "Вівальді". Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо шукаєте щось нове для святкового столу — цей салат стане відкриттям. "Вівальді" поєднує знайомі продукти у несподіваній гармонії: тунець, сир, огірки й ананаси створюють витончений, збалансований смак, який сподобається всім. Це страва з характером, у якій відчувається свіжість, ніжність і легка пікантність. І головне — готується швидко, без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • тунець у маслі — 2 банки;
  • яйця — 6 шт.;
  • солоні огірки — 4 шт.;
  • зелена цибуля — кілька пір’їн;
  • твердий сир — 200 г;
  • кукурудза консервована — 100 г;
  • сир Філадельфія — 150 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • кріп — для прикраси.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити, очистити та натерти на великій тертці. Огірки нарізати кубиками, дати стекти зайвій рідині. Твердий сир натерти, зелень подрібнити.

рецепт салату замість мімози
Консервований тунець. Фото: smakuiemo.com.ua

Тунець розім’яти виделкою, залишивши трохи олії з банки — саме вона надасть салату соковитості. Усі інгредієнти краще готувати заздалегідь, щоб потім швидко скласти шари.

рецепт смачного салату на новий рік 2026
Мариновані огірки та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

У прозорий салатник або кулінарне кільце викладати салат шарами:

  • перший шар — тунець, злегка змастити майонезом;
  • другий — натерті яйця, зробити тонку сітку майонезу;
  • третій — солоні огірки;
  • четвертий — кукурудза, трохи майонезу;
  • п’ятий — сир Філадельфія, рівномірно розподілити ложкою або шпателем;
  • шостий — натертий твердий сир і тонкий шар майонезу.

Зверху прикрасити зеленню, кропом і кільцями зеленої цибулі. Поставити салат у холодильник на годину, щоб усі шари просочилися.

салат з консервованим тунцем
Майонез та кукурудза. Фото: smakuiemo.com.ua

Після охолодження "Вівальді" тримає форму, виглядає апетитно й смакує навіть краще, ніж традиційна "Мімоза".

салат на новий рік 2026
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Його ніжна текстура та баланс смаків зроблять цей салат фаворитом новорічного столу 2026.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

Новий рік салат рецепт закуска салат мімоза
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
