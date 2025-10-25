Салат із ковбасою Королівський шар — рецепт на кожен день, який готується за 10 хвилин

Салат з ковбасою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат доводить, що простота — найкраща складова смаку. У ньому лише кілька інгредієнтів, але поєднання копченої ковбаси, сиру, яблука та маринованої цибулі створює справжню гармонію. Ідеальний варіант, коли треба швидко приготувати щось ефектне до святкового чи повсякденного столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

копчена ковбаса або салямі (можна замінити копченою куркою) — 150 г;

твердий сир — 100 г;

яблуко зелене — 1 шт.;

червона цибуля — 1 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

яблучний оцет 6% — 3–4 ст. л.;

майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, скласти у миску, додати сіль, цукор і яблучний оцет.

Синя цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Добре перемішати й залишити на 10–15 хвилин — цибуля стане ніжною, ароматною і втратить гіркоту.

Ковбаса та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Ковбасу нарізати соломкою або тонкими смужками. Яблуко очистити від серцевини, нарізати, так само як ковбасу — тонкою соломкою. Твердий сир натерти на великій тертці.

Картопля та ковбаса. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці змішати ковбасу, яблуко, сир і мариновану цибулю. Додати майонез до свого смаку й обережно перемішати, щоб шматочки залишилися цілими.

Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачею можна прикрасити салат гілочками кропу, петрушки або дрібкою чорного перцю. Подавати охолодженим — смак стане ще більш насиченим і гармонійним.

