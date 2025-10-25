Видео
Видео

Салат с колбасой "Королевский шарм" — всего четыре ингредиента

Дата публикации 25 октября 2025 16:44
обновлено: 16:05
Салат с колбасой Королевский слой — рецепт на каждый день, который готовится за 10 минут
Салат с колбасой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат доказывает, что простота — лучшая составляющая вкуса. В нем всего несколько ингредиентов, но сочетание копченой колбасы, сыра, яблока и маринованного лука создает настоящую гармонию. Идеальный вариант, когда надо быстро приготовить что-то эффектное к праздничному или повседневному столу.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • копченая колбаса или салями (можно заменить копченой курицей) — 150 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • яблоко зеленое — 1 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • яблочный уксус 6% — 3-4 ст. л.;
  • майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, сложить в миску, добавить соль, сахар и яблочный уксус.

рецепт салату з ковбасою
Синий лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут - лук станет нежным, ароматным и потеряет горечь.

салат з ковбасою
Колбаса и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Колбасу нарезать соломкой или тонкими полосками. Яблоко очистить от сердцевины, нарезать, так же как колбасу — тонкой соломкой. Твердый сыр натереть на крупной терке.

рецепт смачного салату з ковбасою
Картофель и колбаса. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске смешать колбасу, яблоко, сыр и маринованный лук. Добавить майонез по своему вкусу и осторожно перемешать, чтобы кусочки остались целыми.

рецепт салату з ковбасою та майонезом
Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачей можно украсить салат веточками укропа, петрушки или щепоткой черного перца. Подавать охлажденным — вкус станет еще более насыщенным и гармоничным.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
