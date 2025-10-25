Салат с колбасой Королевский слой — рецепт на каждый день, который готовится за 10 минут

Салат с колбасой "Королевский шарм" — всего четыре ингредиента
Этот салат доказывает, что простота — лучшая составляющая вкуса. В нем всего несколько ингредиентов, но сочетание копченой колбасы, сыра, яблока и маринованного лука создает настоящую гармонию. Идеальный вариант, когда надо быстро приготовить что-то эффектное к праздничному или повседневному столу.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- копченая колбаса или салями (можно заменить копченой курицей) — 150 г;
- твердый сыр — 100 г;
- яблоко зеленое — 1 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- яблочный уксус 6% — 3-4 ст. л.;
- майонез — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами, сложить в миску, добавить соль, сахар и яблочный уксус.
Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут - лук станет нежным, ароматным и потеряет горечь.
Колбасу нарезать соломкой или тонкими полосками. Яблоко очистить от сердцевины, нарезать, так же как колбасу — тонкой соломкой. Твердый сыр натереть на крупной терке.
В большой миске смешать колбасу, яблоко, сыр и маринованный лук. Добавить майонез по своему вкусу и осторожно перемешать, чтобы кусочки остались целыми.
Перед подачей можно украсить салат веточками укропа, петрушки или щепоткой черного перца. Подавать охлажденным — вкус станет еще более насыщенным и гармоничным.
