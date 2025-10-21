Салат со свеклой Дружба — рецепт приготовления простой закуски за 3 минуты с фото

Салат "Дружба" — 3 продукта и 3 минуты на приготовление
Салат "Дружба" — это рецепт, который доказывает, что для вкусного блюда не нужно много ингредиентов. Всего три простых продукта — свекла, морковь и сыр создают идеальное сочетание нежности, свежести и аромата. Такой салат готовится за считанные минуты и отлично подходит для быстрого ужина или праздничной закуски.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- свекла (вареная или запеченная) — 1 шт.;
- морковь (свежая) — 1 шт.;
- плавленый сырок — 2 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- майонез — 1 ст. л.;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Очистить свеклу и натереть ее на мелкой терке. Морковь также натереть — можно использовать сырую для более свежего вкуса или слегка ошпаренную, если хочется более нежной текстуры.
Плавленые сырки предварительно положить в морозильник на 10 минут, чтобы они легче натирались. Затем натереть их на мелкой терке.
В глубокой миске соединить свеклу, морковь и сыр. Добавить измельченный чеснок, майонез и соль. Хорошо перемешать ложкой до однородной массы.
Салат можно подать горкой, украсить зеленью или орешками. Для праздничной подачи сформировать шар и посыпать тертой свеклой или морковью. Блюдо получается яркое, ароматное и очень вкусное — идеальное как закуска или легкий салат к обеду.
