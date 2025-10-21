Салат со свеклой Дружба — рецепт приготовления простой закуски за 3 минуты с фото

Салат "Дружба". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Дружба" — это рецепт, который доказывает, что для вкусного блюда не нужно много ингредиентов. Всего три простых продукта — свекла, морковь и сыр создают идеальное сочетание нежности, свежести и аромата. Такой салат готовится за считанные минуты и отлично подходит для быстрого ужина или праздничной закуски.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

свекла (вареная или запеченная) — 1 шт.;

морковь (свежая) — 1 шт.;

плавленый сырок — 2 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

майонез — 1 ст. л.;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Очистить свеклу и натереть ее на мелкой терке. Морковь также натереть — можно использовать сырую для более свежего вкуса или слегка ошпаренную, если хочется более нежной текстуры.

Морковь и свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

Плавленые сырки предварительно положить в морозильник на 10 минут, чтобы они легче натирались. Затем натереть их на мелкой терке.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске соединить свеклу, морковь и сыр. Добавить измельченный чеснок, майонез и соль. Хорошо перемешать ложкой до однородной массы.

Плавленый сыр и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат можно подать горкой, украсить зеленью или орешками. Для праздничной подачи сформировать шар и посыпать тертой свеклой или морковью. Блюдо получается яркое, ароматное и очень вкусное — идеальное как закуска или легкий салат к обеду.

