Салат "Дружба" — 3 продукта и 3 минуты на приготовление

Салат "Дружба" — 3 продукта и 3 минуты на приготовление

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 11:44
обновлено: 11:01
Салат со свеклой Дружба — рецепт приготовления простой закуски за 3 минуты с фото
Салат "Дружба". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Дружба" — это рецепт, который доказывает, что для вкусного блюда не нужно много ингредиентов. Всего три простых продукта — свекла, морковь и сыр создают идеальное сочетание нежности, свежести и аромата. Такой салат готовится за считанные минуты и отлично подходит для быстрого ужина или праздничной закуски.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла (вареная или запеченная) — 1 шт.;
  • морковь (свежая) — 1 шт.;
  • плавленый сырок — 2 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Очистить свеклу и натереть ее на мелкой терке. Морковь также натереть — можно использовать сырую для более свежего вкуса или слегка ошпаренную, если хочется более нежной текстуры.

салат з буряком
Морковь и свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

Плавленые сырки предварительно положить в морозильник на 10 минут, чтобы они легче натирались. Затем натереть их на мелкой терке.

рецепт смачного салату з буряком та морквою
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске соединить свеклу, морковь и сыр. Добавить измельченный чеснок, майонез и соль. Хорошо перемешать ложкой до однородной массы.

рецепт салату з буряком
Плавленый сыр и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат можно подать горкой, украсить зеленью или орешками. Для праздничной подачи сформировать шар и посыпать тертой свеклой или морковью. Блюдо получается яркое, ароматное и очень вкусное — идеальное как закуска или легкий салат к обеду.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
