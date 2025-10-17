Видео
Салат "Галина" — готовится без мяса и рыбы, но такой вкусный

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 12:04
обновлено: 12:04
Салат Галина — рецепт приготовления нежного салата без мяса и рыбы с фото
Салат "Галина". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Галина" — это сочетание простоты и изысканности в одной тарелке. Без мяса, без рыбы, но с приятной свежестью яблока, нежностью сыра и мягкостью яиц — он покоряет с первой ложки. Такой салат станет отличной альтернативой тяжелым блюдам и прекрасно подойдет как на праздник, так и каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца вареные — 4 шт.;
  • зеленое яблоко — 1 шт.;
  • моцарелла — 100 г;
  • майонез — по своему вкусу;
  • зелень — для украшения.

Для маринования лука:

  • лук — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • вода — немного.

Способ приготовления

Нарезать лук мелкими кубиками, добавить соль, сахар, уксус и немного воды. Перемешать и оставить мариноваться на 20 минут — лук станет мягким, нежным и без горечи.

рецепт салату без риби
Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца натереть на терке и выложить первым слоем на тарелку. Смазать тонким слоем майонеза. Сверху выложить маринованный лук.

рецепт смачного салату
Натертое яблоко. Фото: gospodynka.com.ua

Следующий слой — натертое зеленое яблоко. Оно придаст салату свежести и приятной кислинки. Смазать майонезом и посыпать тертой моцареллой.

рецепт салату з яблуком
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить зеленью и сделать легкую сеточку из майонеза сверху. Перед подачей охладить 15-20 минут — тогда вкусы лучше сочетаются.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

яйца салат рецепт закуска вегетарианские блюда
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
