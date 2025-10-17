Салат Галина — рецепт приготовления нежного салата без мяса и рыбы с фото

Салат "Галина" — готовится без мяса и рыбы, но такой вкусный
Салат "Галина" — это сочетание простоты и изысканности в одной тарелке. Без мяса, без рыбы, но с приятной свежестью яблока, нежностью сыра и мягкостью яиц — он покоряет с первой ложки. Такой салат станет отличной альтернативой тяжелым блюдам и прекрасно подойдет как на праздник, так и каждый день.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца вареные — 4 шт.;
- зеленое яблоко — 1 шт.;
- моцарелла — 100 г;
- майонез — по своему вкусу;
- зелень — для украшения.
Для маринования лука:
- лук — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- вода — немного.
Способ приготовления
Нарезать лук мелкими кубиками, добавить соль, сахар, уксус и немного воды. Перемешать и оставить мариноваться на 20 минут — лук станет мягким, нежным и без горечи.
Вареные яйца натереть на терке и выложить первым слоем на тарелку. Смазать тонким слоем майонеза. Сверху выложить маринованный лук.
Следующий слой — натертое зеленое яблоко. Оно придаст салату свежести и приятной кислинки. Смазать майонезом и посыпать тертой моцареллой.
Украсить зеленью и сделать легкую сеточку из майонеза сверху. Перед подачей охладить 15-20 минут — тогда вкусы лучше сочетаются.
