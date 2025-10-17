Салат Галина — рецепт приготовления нежного салата без мяса и рыбы с фото

Салат "Галина". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Галина" — это сочетание простоты и изысканности в одной тарелке. Без мяса, без рыбы, но с приятной свежестью яблока, нежностью сыра и мягкостью яиц — он покоряет с первой ложки. Такой салат станет отличной альтернативой тяжелым блюдам и прекрасно подойдет как на праздник, так и каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца вареные — 4 шт.;

зеленое яблоко — 1 шт.;

моцарелла — 100 г;

майонез — по своему вкусу;

зелень — для украшения.

Для маринования лука:

лук — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

вода — немного.

Способ приготовления

Нарезать лук мелкими кубиками, добавить соль, сахар, уксус и немного воды. Перемешать и оставить мариноваться на 20 минут — лук станет мягким, нежным и без горечи.

Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца натереть на терке и выложить первым слоем на тарелку. Смазать тонким слоем майонеза. Сверху выложить маринованный лук.

Натертое яблоко. Фото: gospodynka.com.ua

Следующий слой — натертое зеленое яблоко. Оно придаст салату свежести и приятной кислинки. Смазать майонезом и посыпать тертой моцареллой.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить зеленью и сделать легкую сеточку из майонеза сверху. Перед подачей охладить 15-20 минут — тогда вкусы лучше сочетаются.

