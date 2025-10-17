Салат Галина — рецепт приготування ніжного салату без м’яса та риби з фото

Салат "Галина". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Галина" — це поєднання простоти та вишуканості в одній тарілці. Без м’яса, без риби, але з приємною свіжістю яблука, ніжністю сиру та м’якістю яєць — він підкорює з першої ложки. Такий салат стане чудовою альтернативою важким стравам і чудово смакуватиме як на свято, так і щодня.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця варені — 4 шт.;

зелене яблуко — 1 шт.;

моцарела — 100 г;

майонез — до свого смаку;

зелень — для прикраси.

Для маринування цибулі:

цибуля — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

вода — трохи.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібними кубиками, додати сіль, цукор, оцет і трохи води. Перемішати та залишити маринуватися на 20 хвилин — цибуля стане м’якою, ніжною та без гіркоти.

Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця натерти на тертці та викласти першим шаром на тарілку. Змастити тонким шаром майонезу. Зверху викласти мариновану цибулю.

Натерте яблуко. Фото: gospodynka.com.ua

Наступний шар — натерте зелене яблуко. Воно додасть салату свіжості та приємної кислинки. Змастити майонезом і посипати тертою моцарелою.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити зеленню та зробити легку сіточку з майонезу зверху. Перед подачею охолодити 15–20 хвилин — тоді смаки краще поєднаються.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.