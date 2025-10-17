Відео
Україна
Салат "Галина" — готується без мʼяса та риби, але такий смачний

Дата публікації: 17 жовтня 2025 12:04
Оновлено: 12:04
Салат Галина — рецепт приготування ніжного салату без м’яса та риби з фото
Салат "Галина". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Галина" — це поєднання простоти та вишуканості в одній тарілці. Без м’яса, без риби, але з приємною свіжістю яблука, ніжністю сиру та м’якістю яєць — він підкорює з першої ложки. Такий салат стане чудовою альтернативою важким стравам і чудово смакуватиме як на свято, так і щодня.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • яйця варені — 4 шт.;
  • зелене яблуко — 1 шт.;
  • моцарела — 100 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • зелень — для прикраси.

Для маринування цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • вода — трохи.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібними кубиками, додати сіль, цукор, оцет і трохи води. Перемішати та залишити маринуватися на 20 хвилин — цибуля стане м’якою, ніжною та без гіркоти.

рецепт салату без риби
Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця натерти на тертці та викласти першим шаром на тарілку. Змастити тонким шаром майонезу. Зверху викласти мариновану цибулю.

рецепт смачного салату
Натерте яблуко. Фото: gospodynka.com.ua

Наступний шар — натерте зелене яблуко. Воно додасть салату свіжості та приємної кислинки. Змастити майонезом і посипати тертою моцарелою.

рецепт салату з яблуком
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити зеленню та зробити легку сіточку з майонезу зверху. Перед подачею охолодити 15–20 хвилин — тоді смаки краще поєднаються. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
