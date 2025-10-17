Салат Галина — рецепт приготування ніжного салату без м’яса та риби з фото

Салат "Галина" — готується без мʼяса та риби, але такий смачний
Салат "Галина" — це поєднання простоти та вишуканості в одній тарілці. Без м’яса, без риби, але з приємною свіжістю яблука, ніжністю сиру та м’якістю яєць — він підкорює з першої ложки. Такий салат стане чудовою альтернативою важким стравам і чудово смакуватиме як на свято, так і щодня.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця варені — 4 шт.;
- зелене яблуко — 1 шт.;
- моцарела — 100 г;
- майонез — до свого смаку;
- зелень — для прикраси.
Для маринування цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- вода — трохи.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю дрібними кубиками, додати сіль, цукор, оцет і трохи води. Перемішати та залишити маринуватися на 20 хвилин — цибуля стане м’якою, ніжною та без гіркоти.
Варені яйця натерти на тертці та викласти першим шаром на тарілку. Змастити тонким шаром майонезу. Зверху викласти мариновану цибулю.
Наступний шар — натерте зелене яблуко. Воно додасть салату свіжості та приємної кислинки. Змастити майонезом і посипати тертою моцарелою.
Прикрасити зеленню та зробити легку сіточку з майонезу зверху. Перед подачею охолодити 15–20 хвилин — тоді смаки краще поєднаються.
