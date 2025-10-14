Відео
Україна
Салат "Марія" — в 100 разів смачніше за "Шубу" та "Мімозу"

Салат "Марія" — в 100 разів смачніше за "Шубу" та "Мімозу"

Дата публікації: 14 жовтня 2025 12:44
Салат з куркою Марія — смачніше за Шубу та Мімозу, перевірений рецепт
Салат "Марія". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат з куркою — справжня окраса будь-якого столу. Його ніжна структура, яскраві кольори та гармонійний смак роблять страву фаворитом серед гостей. Приготувати його просто, а результат вражає: кожен шар додає нову ноту, створюючи ідеальний баланс між соковитим м’ясом, овочами та ніжним сиром.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 250–300 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • солоні огірки — 3 невеликі;
  • плавлений сирок — 2 шт.;
  • кукурудза консервована — 100–150 г;
  • червоний солодкий перець — 1 шт.;
  • майонез (або сметана, йогурт);
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • зелень — для прикрашання.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем горошком до готовності. Остудити, нарізати невеликими кубиками.

рецепт салату, як мімоза
Варена курка. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйця відварити круто, охолодити та натерти на дрібній тертці. Солоні огірки нарізати маленькими кубиками, злегка відтиснути від розсолу.

рецепт смачного салату
Мариновані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Червоний перець нарізати дрібно. Плавлені сирки попередньо охолодити у морозильнику 10–15 хвилин, потім натерти на дрібній тертці.

У глибокій мисці або порційній формі зібрати салат шарами:

  • перший шар — куряче філе, змастити майонезом;
  • другий шар — консервована кукурудза;
  • третій — солоні огірки;
  • четвертий — червоний перець, трохи майонезу;
  • п’ятий — натерті яйця;
  • шостий — плавлений сир, зверху сітка з майонезу.
смачний салат шарами з куркою
Яйця та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрасити зеленню, кукурудзою або смужками перцю.

рецепт салату з куркою та маринованими огірками
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити в холодильник на годину, щоб салат добре просочився.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
