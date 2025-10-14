Салат з куркою Марія — смачніше за Шубу та Мімозу, перевірений рецепт

Салат "Марія". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат з куркою — справжня окраса будь-якого столу. Його ніжна структура, яскраві кольори та гармонійний смак роблять страву фаворитом серед гостей. Приготувати його просто, а результат вражає: кожен шар додає нову ноту, створюючи ідеальний баланс між соковитим м’ясом, овочами та ніжним сиром.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

куряче філе — 250–300 г;

яйця — 4 шт.;

солоні огірки — 3 невеликі;

плавлений сирок — 2 шт.;

кукурудза консервована — 100–150 г;

червоний солодкий перець — 1 шт.;

майонез (або сметана, йогурт);

сіль, чорний перець — до свого смаку;

зелень — для прикрашання.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем горошком до готовності. Остудити, нарізати невеликими кубиками.

Варена курка. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйця відварити круто, охолодити та натерти на дрібній тертці. Солоні огірки нарізати маленькими кубиками, злегка відтиснути від розсолу.

Мариновані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Червоний перець нарізати дрібно. Плавлені сирки попередньо охолодити у морозильнику 10–15 хвилин, потім натерти на дрібній тертці.

У глибокій мисці або порційній формі зібрати салат шарами:

перший шар — куряче філе, змастити майонезом;

другий шар — консервована кукурудза;

третій — солоні огірки;

четвертий — червоний перець, трохи майонезу;

п’ятий — натерті яйця;

шостий — плавлений сир, зверху сітка з майонезу.

Яйця та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрасити зеленню, кукурудзою або смужками перцю.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити в холодильник на годину, щоб салат добре просочився.

