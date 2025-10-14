Салат з куркою Марія — смачніше за Шубу та Мімозу, перевірений рецепт

Салат "Марія" — в 100 разів смачніше за "Шубу" та "Мімозу"
Цей салат з куркою — справжня окраса будь-якого столу. Його ніжна структура, яскраві кольори та гармонійний смак роблять страву фаворитом серед гостей. Приготувати його просто, а результат вражає: кожен шар додає нову ноту, створюючи ідеальний баланс між соковитим м’ясом, овочами та ніжним сиром.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 250–300 г;
- яйця — 4 шт.;
- солоні огірки — 3 невеликі;
- плавлений сирок — 2 шт.;
- кукурудза консервована — 100–150 г;
- червоний солодкий перець — 1 шт.;
- майонез (або сметана, йогурт);
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- зелень — для прикрашання.
Спосіб приготування
Куряче філе відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем горошком до готовності. Остудити, нарізати невеликими кубиками.
Яйця відварити круто, охолодити та натерти на дрібній тертці. Солоні огірки нарізати маленькими кубиками, злегка відтиснути від розсолу.
Червоний перець нарізати дрібно. Плавлені сирки попередньо охолодити у морозильнику 10–15 хвилин, потім натерти на дрібній тертці.
У глибокій мисці або порційній формі зібрати салат шарами:
- перший шар — куряче філе, змастити майонезом;
- другий шар — консервована кукурудза;
- третій — солоні огірки;
- четвертий — червоний перець, трохи майонезу;
- п’ятий — натерті яйця;
- шостий — плавлений сир, зверху сітка з майонезу.
Прикрасити зеленню, кукурудзою або смужками перцю.
Поставити в холодильник на годину, щоб салат добре просочився.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
