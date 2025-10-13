Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат з буряком "Катерина" — смачніше за "Вінегрет" та "Шубу"

Салат з буряком "Катерина" — смачніше за "Вінегрет" та "Шубу"

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 12:04
Салат з буряком Катерина — смачний рецепт ніжного салату з карамельною цибулею
Салат з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат з буряком "Катерина" підкорює з першої ложки — ніжний, ароматний, із приємною солодкістю буряка та легкою кислинкою огірків. Простий набір інгредієнтів і особлива карамельна цибуля роблять його неперевершеним навіть поруч із класичними святковими салатами.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • варений буряк — 300 г;
  • мариновані огірки — 100 г;
  • сметана або майонез — 70 г;
  • цибуля — 1 шт. (приблизно 100 г);
  • часник — 2 зубчики;
  • цукор — 1 ч. ложка;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Відварити буряк до м’якості, остудити й натерти на грубій тертці. На тій самій тертці натерти мариновані огірки — саме ця комбінація дає салату приємний баланс солодкого та кислого смаків.

рецепт салату
Смажена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороді розігріти олію, викласти дрібно нарізану цибулю та обсмажити до м’якості. Додати чайну ложку цукру — це дозволить цибулі карамелізуватися й зробить її ніжною та ароматною. Зняти з вогню, дати трохи охолонути.

рецепт салату з буряком
Тертий буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці з’єднати натертий буряк, мариновані огірки та смажену цибулю. Додати сметану або майонез залежно від того, який смак вам ближчий: більш ніжний або насичений.

рецепт салату з буряком та маринованими огірками
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Підсолити, поперчити, вичавити два зубчики часнику та ретельно перемішати. Салат одразу набуде яскравого кольору й виразного аромату.

смачний рецепт салату з буряком
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачею поставити в холодильник на 30–40 хвилин — тоді він стане ще ніжнішим і краще просочиться.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого. 

салат рецепт мариновані огірки буряк закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації