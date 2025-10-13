Салат з буряком Катерина — смачний рецепт ніжного салату з карамельною цибулею

Салат з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат з буряком "Катерина" підкорює з першої ложки — ніжний, ароматний, із приємною солодкістю буряка та легкою кислинкою огірків. Простий набір інгредієнтів і особлива карамельна цибуля роблять його неперевершеним навіть поруч із класичними святковими салатами.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

варений буряк — 300 г;

мариновані огірки — 100 г;

сметана або майонез — 70 г;

цибуля — 1 шт. (приблизно 100 г);

часник — 2 зубчики;

цукор — 1 ч. ложка;

сіль, перець — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Відварити буряк до м’якості, остудити й натерти на грубій тертці. На тій самій тертці натерти мариновані огірки — саме ця комбінація дає салату приємний баланс солодкого та кислого смаків.

Смажена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороді розігріти олію, викласти дрібно нарізану цибулю та обсмажити до м’якості. Додати чайну ложку цукру — це дозволить цибулі карамелізуватися й зробить її ніжною та ароматною. Зняти з вогню, дати трохи охолонути.

Тертий буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці з’єднати натертий буряк, мариновані огірки та смажену цибулю. Додати сметану або майонез залежно від того, який смак вам ближчий: більш ніжний або насичений.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Підсолити, поперчити, вичавити два зубчики часнику та ретельно перемішати. Салат одразу набуде яскравого кольору й виразного аромату.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачею поставити в холодильник на 30–40 хвилин — тоді він стане ще ніжнішим і краще просочиться.

