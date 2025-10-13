Салат з буряком Катерина — смачний рецепт ніжного салату з карамельною цибулею

Салат з буряком "Катерина" — смачніше за "Вінегрет" та "Шубу"
Цей салат з буряком "Катерина" підкорює з першої ложки — ніжний, ароматний, із приємною солодкістю буряка та легкою кислинкою огірків. Простий набір інгредієнтів і особлива карамельна цибуля роблять його неперевершеним навіть поруч із класичними святковими салатами.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- варений буряк — 300 г;
- мариновані огірки — 100 г;
- сметана або майонез — 70 г;
- цибуля — 1 шт. (приблизно 100 г);
- часник — 2 зубчики;
- цукор — 1 ч. ложка;
- сіль, перець — до свого смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Відварити буряк до м’якості, остудити й натерти на грубій тертці. На тій самій тертці натерти мариновані огірки — саме ця комбінація дає салату приємний баланс солодкого та кислого смаків.
На сковороді розігріти олію, викласти дрібно нарізану цибулю та обсмажити до м’якості. Додати чайну ложку цукру — це дозволить цибулі карамелізуватися й зробить її ніжною та ароматною. Зняти з вогню, дати трохи охолонути.
У глибокій мисці з’єднати натертий буряк, мариновані огірки та смажену цибулю. Додати сметану або майонез залежно від того, який смак вам ближчий: більш ніжний або насичений.
Підсолити, поперчити, вичавити два зубчики часнику та ретельно перемішати. Салат одразу набуде яскравого кольору й виразного аромату.
Перед подачею поставити в холодильник на 30–40 хвилин — тоді він стане ще ніжнішим і краще просочиться.
