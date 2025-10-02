Відео
Головна Смак Салат з буряка, який замінить навіть вечерю — простий рецепт

Салат з буряка, який замінить навіть вечерю — простий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 12:04
Салат з буряка, який замінить вечерю — простий рецепт із домашнім майонезом
Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Ситний салат з буряка — це не лише корисно, а й дуже смачно. Завдяки поєднанню овочів, яєць і ароматної заправки він виходить настільки поживним, що легко може стати повноцінною вечерею. Простий у приготуванні, але водночас яскравий і апетитний — він точно сподобається вашій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк — 3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • огірки мариновані або бочкові — 3 шт.;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • зелень — до свого смаку.

Для домашнього майонезу:

  • молоко — 50 мл;
  • олія рослинна — 100 мл;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • гірчиця — 0,5 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Буряк відварити до напівготовності, остудити та натерти на тертці. Цибулю й огірки нарізати кубиками, яйця подрібнити. Додати часник і зелень.

Для майонезу в ємності змішати молоко, олію, сіль, цукор, гірчицю й лимонний сік. Збити блендером до густої консистенції. Заправити салат свіжим домашнім майонезом і добре перемішати.

рецепт салату з буряком та маринованими огірками
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

У результаті виходить яскравий, ароматний і ситний салат, який може стати самостійною стравою навіть на вечерю.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого. 

салат рецепт мариновані огірки домашній майонез буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
