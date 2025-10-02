Салат з буряка, який замінить вечерю — простий рецепт із домашнім майонезом

Салат з буряка, який замінить навіть вечерю — простий рецепт
Ситний салат з буряка — це не лише корисно, а й дуже смачно. Завдяки поєднанню овочів, яєць і ароматної заправки він виходить настільки поживним, що легко може стати повноцінною вечерею. Простий у приготуванні, але водночас яскравий і апетитний — він точно сподобається вашій родині.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- огірки мариновані або бочкові — 3 шт.;
- яйця варені — 2 шт.;
- часник — 2–3 зубчики;
- зелень — до свого смаку.
Для домашнього майонезу:
- молоко — 50 мл;
- олія рослинна — 100 мл;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- гірчиця — 0,5 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Буряк відварити до напівготовності, остудити та натерти на тертці. Цибулю й огірки нарізати кубиками, яйця подрібнити. Додати часник і зелень.
Для майонезу в ємності змішати молоко, олію, сіль, цукор, гірчицю й лимонний сік. Збити блендером до густої консистенції. Заправити салат свіжим домашнім майонезом і добре перемішати.
У результаті виходить яскравий, ароматний і ситний салат, який може стати самостійною стравою навіть на вечерю.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
