Салат з буряка, який замінить вечерю — простий рецепт із домашнім майонезом

Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Ситний салат з буряка — це не лише корисно, а й дуже смачно. Завдяки поєднанню овочів, яєць і ароматної заправки він виходить настільки поживним, що легко може стати повноцінною вечерею. Простий у приготуванні, але водночас яскравий і апетитний — він точно сподобається вашій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама

буряк — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

огірки мариновані або бочкові — 3 шт.;

яйця варені — 2 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

зелень — до свого смаку.

Для домашнього майонезу:

молоко — 50 мл;

олія рослинна — 100 мл;

сіль — 1/3 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

гірчиця — 0,5 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Буряк відварити до напівготовності, остудити та натерти на тертці. Цибулю й огірки нарізати кубиками, яйця подрібнити. Додати часник і зелень.

Реклама

Для майонезу в ємності змішати молоко, олію, сіль, цукор, гірчицю й лимонний сік. Збити блендером до густої консистенції. Заправити салат свіжим домашнім майонезом і добре перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

У результаті виходить яскравий, ароматний і ситний салат, який може стати самостійною стравою навіть на вечерю.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.