Осінній салат з грибами та овочами — рецепт приготування ніжної страви

Особливий соковитий "Осінній" салат — рецепт на холодну пору року
Осінній салат — це поєднання простих продуктів, яке створює справді ніжну й ароматну страву. Картопля, морква, мариновані гриби, солоні огірки й консервований горошок утворюють апетитні шари, які доповнює ніжний майонез. Такий салат стане чудовим варіантом для вечері в холодну пору року або прикрасить святковий стіл.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- картопля відварна — 3 шт. (400 г);
- гриби мариновані — 1 банка (500 мл, чиста вага 300 г);
- цибуля — 1 шт. (120 г);
- горошок консервований — 1 банка;
- огірки солоні — 200 г;
- морква відварна — 2 шт. (250 г);
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- майонез — 200 г.
Для маринаду цибулі:
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- вода холодна — для заливки.
Для майонезу без яєць:
- олія рослинна — 150 мл.;
- рідина від консервованого горошку — 50 мл.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,3 ч. л.;
- сік лимона — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати тонкими чверть кільцями, скласти в миску, додати сіль, цукор та оцет. Залити холодною водою так, щоб лише покрити цибулю, залишити на 10 хвилин маринуватися.
На тарілку нанести трохи майонезу. Картоплю в мундирі натерти на великій тертці й розподілити першим шаром, посолити, поперчити та змастити майонезом. Мариновані гриби відкинути на сито й викласти другим шаром, покрити майонезом. Потім додати віджаті мариновані цибулинки та тонку сіточку майонезу.
Рівномірно розподілити горошок, трохи залишивши для прикраси. Солоні огірки нарізати соломкою, дати стекти рідині й викласти наступним шаром, змастивши майонезом. Відварну моркву натерти на середній тертці, розподілити поверх салату, краї підрівняти. Зверху нанести сіточку з майонезу й прикрасити горошком.
Майонез можна використати покупний або приготувати власноруч — на рідині від зеленого горошку, без використання яєць. Салат бажано залишити на 1–2 години в холодильнику, щоб шари просочилися й страва стала ще ніжнішою.
