Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Особливий соковитий "Осінній" салат — рецепт на холодну пору року

Особливий соковитий "Осінній" салат — рецепт на холодну пору року

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 12:04
Осінній салат з грибами та овочами — рецепт приготування ніжної страви
Осінній салат. Фото: smachnenke.com.ua

Осінній салат — це поєднання простих продуктів, яке створює справді ніжну й ароматну страву. Картопля, морква, мариновані гриби, солоні огірки й консервований горошок утворюють апетитні шари, які доповнює ніжний майонез. Такий салат стане чудовим варіантом для вечері в холодну пору року або прикрасить святковий стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля відварна — 3 шт. (400 г);
  • гриби мариновані — 1 банка (500 мл, чиста вага 300 г);
  • цибуля — 1 шт. (120 г);
  • горошок консервований — 1 банка;
  • огірки солоні — 200 г;
  • морква відварна — 2 шт. (250 г);
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • майонез — 200 г.

Для маринаду цибулі:

  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.;
  • вода холодна — для заливки.

Для майонезу без яєць:

  • олія рослинна — 150 мл.;
  • рідина від консервованого горошку — 50 мл.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 0,3 ч. л.;
  • сік лимона — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими чверть кільцями, скласти в миску, додати сіль, цукор та оцет. Залити холодною водою так, щоб лише покрити цибулю, залишити на 10 хвилин маринуватися.

осінній салат з грибами та овочами
Гриби та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

На тарілку нанести трохи майонезу. Картоплю в мундирі натерти на великій тертці й розподілити першим шаром, посолити, поперчити та змастити майонезом. Мариновані гриби відкинути на сито й викласти другим шаром, покрити майонезом. Потім додати віджаті мариновані цибулинки та тонку сіточку майонезу.

смачний осінній салат з грибами та овочами
Огірки та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Рівномірно розподілити горошок, трохи залишивши для прикраси. Солоні огірки нарізати соломкою, дати стекти рідині й викласти наступним шаром, змастивши майонезом. Відварну моркву натерти на середній тертці, розподілити поверх салату, краї підрівняти. Зверху нанести сіточку з майонезу й прикрасити горошком.

салат з грибами та овочами
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Майонез можна використати покупний або приготувати власноруч — на рідині від зеленого горошку, без використання яєць. Салат бажано залишити на 1–2 години в холодильнику, щоб шари просочилися й страва стала ще ніжнішою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

осінь морква салат рецепт олів'є
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації