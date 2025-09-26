Осінній салат з грибами та овочами — рецепт приготування ніжної страви

Осінній салат. Фото: smachnenke.com.ua

Осінній салат — це поєднання простих продуктів, яке створює справді ніжну й ароматну страву. Картопля, морква, мариновані гриби, солоні огірки й консервований горошок утворюють апетитні шари, які доповнює ніжний майонез. Такий салат стане чудовим варіантом для вечері в холодну пору року або прикрасить святковий стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля відварна — 3 шт. (400 г);

гриби мариновані — 1 банка (500 мл, чиста вага 300 г);

цибуля — 1 шт. (120 г);

горошок консервований — 1 банка;

огірки солоні — 200 г;

морква відварна — 2 шт. (250 г);

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

майонез — 200 г.

Для маринаду цибулі:

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

вода холодна — для заливки.

Для майонезу без яєць:

олія рослинна — 150 мл.;

рідина від консервованого горошку — 50 мл.;

гірчиця — 1 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

сіль — 0,3 ч. л.;

сік лимона — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими чверть кільцями, скласти в миску, додати сіль, цукор та оцет. Залити холодною водою так, щоб лише покрити цибулю, залишити на 10 хвилин маринуватися.

Гриби та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

На тарілку нанести трохи майонезу. Картоплю в мундирі натерти на великій тертці й розподілити першим шаром, посолити, поперчити та змастити майонезом. Мариновані гриби відкинути на сито й викласти другим шаром, покрити майонезом. Потім додати віджаті мариновані цибулинки та тонку сіточку майонезу.

Огірки та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Рівномірно розподілити горошок, трохи залишивши для прикраси. Солоні огірки нарізати соломкою, дати стекти рідині й викласти наступним шаром, змастивши майонезом. Відварну моркву натерти на середній тертці, розподілити поверх салату, краї підрівняти. Зверху нанести сіточку з майонезу й прикрасити горошком.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Майонез можна використати покупний або приготувати власноруч — на рідині від зеленого горошку, без використання яєць. Салат бажано залишити на 1–2 години в холодильнику, щоб шари просочилися й страва стала ще ніжнішою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.