Салат Добрий вечір — рецепт приготування з куркою, баклажанами та сиром

Салат "Добрий вечір" — смачне поєднання продуктів до вечері
Салат "Добрий вечір" — це ніжне поєднання курки, смажених баклажанів, ароматної моркви з часником та вершкових сирків. Страва виходить неймовірно ситною і водночас легкою, тому стане чудовим варіантом до вечері. Такий салат прикрасить святковий стіл і сподобається всім без винятку.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряча грудка — 1 шт. (300–350 г);
- баклажани — 1 шт. (400 г);
- олія — для смаження баклажанів;
- приправа "лимонний перець" — щіпка (за бажанням);
- морква — 2 шт. (200 г);
- часник — 2 зуб.;
- яйця варені — 3 шт.;
- плавлені сирки — 1,5–2 шт. (по 90 г, зручніше натирати підморожені);
- майонез — 150–180 г;
- сіль — до смаку;
- зелень — для прикраси.
Спосіб приготування
Курячу грудку промити, покласти у каструлю з холодною водою, підсолити, за бажанням додати лавровий лист і горошини перцю. Варити після закипання 20–25 хвилин на середньому вогні. Остудити в бульйоні, тоді нарізати дрібними кубиками.
Баклажан нарізати кубиками чи невеликими брусочками, посолити. Обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки. Наприкінці додати щіпку лимонного перцю. Викласти на тарілку та повністю остудити.
Моркву натерти на дрібній тертці, змішати з подрібненим часником та 1–2 ст. л. майонезу. Яйця натерти на великій тертці. Підморожені плавлені сирки натерти на великій тертці.
Салат зібрати шарами: половина баклажанів, майонез; половина курки, майонез; половина моркви; далі ще раз повторити — баклажани, майонез, курка, майонез. Потім викласти яйця, змастити майонезом і завершити морквою. Останнім шаром посипати плавленим сиром, нанести сіточку з майонезу та прикрасити зеленню.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!