Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Смак Салат "Добрий вечір" — смачне поєднання продуктів до вечері

Салат "Добрий вечір" — смачне поєднання продуктів до вечері

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 13:14
Салат Добрий вечір — рецепт приготування з куркою, баклажанами та сиром
Салат "Добрий вечір". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Добрий вечір" — це ніжне поєднання курки, смажених баклажанів, ароматної моркви з часником та вершкових сирків. Страва виходить неймовірно ситною і водночас легкою, тому стане чудовим варіантом до вечері. Такий салат прикрасить святковий стіл і сподобається всім без винятку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряча грудка — 1 шт. (300–350 г);
  • баклажани — 1 шт. (400 г);
  • олія — для смаження баклажанів;
  • приправа "лимонний перець" — щіпка (за бажанням);
  • морква — 2 шт. (200 г);
  • часник — 2 зуб.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • плавлені сирки — 1,5–2 шт. (по 90 г, зручніше натирати підморожені);
  • майонез — 150–180 г;
  • сіль — до смаку;
  • зелень — для прикраси.

Спосіб приготування

Курячу грудку промити, покласти у каструлю з холодною водою, підсолити, за бажанням додати лавровий лист і горошини перцю. Варити після закипання 20–25 хвилин на середньому вогні. Остудити в бульйоні, тоді нарізати дрібними кубиками.

салат з куркою
Курка та баклажани. Фото: gospodynka.com.ua

Баклажан нарізати кубиками чи невеликими брусочками, посолити. Обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки. Наприкінці додати щіпку лимонного перцю. Викласти на тарілку та повністю остудити.

рецепт салату з куркою
Морква та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Моркву натерти на дрібній тертці, змішати з подрібненим часником та 1–2 ст. л. майонезу. Яйця натерти на великій тертці. Підморожені плавлені сирки натерти на великій тертці.

рецепт салату з куркою та баклажанами
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат зібрати шарами: половина баклажанів, майонез; половина курки, майонез; половина моркви; далі ще раз повторити — баклажани, майонез, курка, майонез. Потім викласти яйця, змастити майонезом і завершити морквою. Останнім шаром посипати плавленим сиром, нанести сіточку з майонезу та прикрасити зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

Вечеря яйця салат рецепт закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації