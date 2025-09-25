Салат Добрий вечір — рецепт приготування з куркою, баклажанами та сиром

Салат "Добрий вечір". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Добрий вечір" — це ніжне поєднання курки, смажених баклажанів, ароматної моркви з часником та вершкових сирків. Страва виходить неймовірно ситною і водночас легкою, тому стане чудовим варіантом до вечері. Такий салат прикрасить святковий стіл і сподобається всім без винятку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

куряча грудка — 1 шт. (300–350 г);

баклажани — 1 шт. (400 г);

олія — для смаження баклажанів;

приправа "лимонний перець" — щіпка (за бажанням);

морква — 2 шт. (200 г);

часник — 2 зуб.;

яйця варені — 3 шт.;

плавлені сирки — 1,5–2 шт. (по 90 г, зручніше натирати підморожені);

майонез — 150–180 г;

сіль — до смаку;

зелень — для прикраси.

Спосіб приготування

Курячу грудку промити, покласти у каструлю з холодною водою, підсолити, за бажанням додати лавровий лист і горошини перцю. Варити після закипання 20–25 хвилин на середньому вогні. Остудити в бульйоні, тоді нарізати дрібними кубиками.

Курка та баклажани. Фото: gospodynka.com.ua

Баклажан нарізати кубиками чи невеликими брусочками, посолити. Обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки. Наприкінці додати щіпку лимонного перцю. Викласти на тарілку та повністю остудити.

Морква та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Моркву натерти на дрібній тертці, змішати з подрібненим часником та 1–2 ст. л. майонезу. Яйця натерти на великій тертці. Підморожені плавлені сирки натерти на великій тертці.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат зібрати шарами: половина баклажанів, майонез; половина курки, майонез; половина моркви; далі ще раз повторити — баклажани, майонез, курка, майонез. Потім викласти яйця, змастити майонезом і завершити морквою. Останнім шаром посипати плавленим сиром, нанести сіточку з майонезу та прикрасити зеленню.

