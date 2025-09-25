Салат Добрый вечер — рецепт приготовления с курицей, баклажанами и сыром - рецепт приготовления

Салат "Добрый вечер". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Добрый вечер" — это нежное сочетание курицы, жареных баклажанов, ароматной моркови с чесноком и сливочных сырков. Блюдо получается невероятно сытным и одновременно легким, поэтому станет отличным вариантом к ужину. Такой салат украсит праздничный стол и понравится всем без исключения.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

куриная грудка — 1 шт. (300-350 г);

баклажаны — 1 шт. (400 г);

масло — для жарки баклажанов;

приправа "лимонный перец" — щепотка (по желанию);

морковь — 2 шт. (200 г);

чеснок — 2 зуб;

яйца вареные — 3 шт.;

плавленые сырки — 1,5-2 шт. (по 90 г, удобнее натирать подмороженные);

майонез — 150-180 г;

соль — по вкусу;

зелень — для украшения.

Способ приготовления

Куриную грудку промыть, положить в кастрюлю с холодной водой, подсолить, по желанию добавить лавровый лист и горошины перца. Варить после закипания 20-25 минут на среднем огне. Остудить в бульоне, затем нарезать мелкими кубиками.

Курица и баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua

Баклажан нарезать кубиками или небольшими брусочками, посолить. Обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки. В конце добавить щепотку лимонного перца. Выложить на тарелку и полностью остудить.

Морковь и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Морковь натереть на мелкой терке, смешать с измельченным чесноком и 1-2 ст. л. майонеза. Яйца натереть на крупной терке. Подмороженные плавленые сырки натереть на крупной терке.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат собрать слоями: половина баклажанов, майонез; половина курицы, майонез; половина моркови; далее еще раз повторить — баклажаны, майонез, курица, майонез. Затем выложить яйца, смазать майонезом и завершить морковью. Последним слоем посыпать плавленым сыром, нанести сеточку из майонеза и украсить зеленью.

