Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Салат "Добрый вечер" — вкусное сочетание продуктов к ужину

Салат "Добрый вечер" — вкусное сочетание продуктов к ужину

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 13:14
Салат Добрый вечер — рецепт приготовления с курицей, баклажанами и сыром - рецепт приготовления
Салат "Добрый вечер". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Добрый вечер" — это нежное сочетание курицы, жареных баклажанов, ароматной моркови с чесноком и сливочных сырков. Блюдо получается невероятно сытным и одновременно легким, поэтому станет отличным вариантом к ужину. Такой салат украсит праздничный стол и понравится всем без исключения.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • куриная грудка — 1 шт. (300-350 г);
  • баклажаны — 1 шт. (400 г);
  • масло — для жарки баклажанов;
  • приправа "лимонный перец" — щепотка (по желанию);
  • морковь — 2 шт. (200 г);
  • чеснок — 2 зуб;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • плавленые сырки — 1,5-2 шт. (по 90 г, удобнее натирать подмороженные);
  • майонез — 150-180 г;
  • соль — по вкусу;
  • зелень — для украшения.

Способ приготовления

Куриную грудку промыть, положить в кастрюлю с холодной водой, подсолить, по желанию добавить лавровый лист и горошины перца. Варить после закипания 20-25 минут на среднем огне. Остудить в бульоне, затем нарезать мелкими кубиками.

салат з куркою
Курица и баклажаны. Фото: gospodynka.com.ua

Баклажан нарезать кубиками или небольшими брусочками, посолить. Обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки. В конце добавить щепотку лимонного перца. Выложить на тарелку и полностью остудить.

рецепт салату з куркою
Морковь и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Морковь натереть на мелкой терке, смешать с измельченным чесноком и 1-2 ст. л. майонеза. Яйца натереть на крупной терке. Подмороженные плавленые сырки натереть на крупной терке.

рецепт салату з куркою та баклажанами
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат собрать слоями: половина баклажанов, майонез; половина курицы, майонез; половина моркови; далее еще раз повторить — баклажаны, майонез, курица, майонез. Затем выложить яйца, смазать майонезом и завершить морковью. Последним слоем посыпать плавленым сыром, нанести сеточку из майонеза и украсить зеленью.

Ужин яйца салат рецепт закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
