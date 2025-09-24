Салат с баклажанами Золотой Цыпленок за 10 минут — быстрый рецепт с фото

Салат с баклажанами "Золотой цыпленок" — 4 ингредиента и 10 минут
Вкусный салат с баклажанами "Золотой Цыпленок" — это яркое и сытное блюдо, которое можно приготовить всего за 10 минут. Сочетание нежного куриного филе, пикантной моркови по-корейски, сочных огурцов и обжаренных баклажанов создает гармоничный вкус. Такой салат станет отличным выбором для быстрого ужина или праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт. (средние);
- куриное филе отварное — 300 г;
- морковь по-корейски — 120 г;
- огурец свежий — 1-2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- масло растительное — 2-3 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- сахар — щепотка;
- лимонный сок или уксус — 1 ст. л. (по желанию);
- черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Баклажаны нарезать брусочками, посолить и оставить на 15 минут, чтобы они пустили жидкость. Отжать руками и обжарить на разогретом растительном масле до золотистой корочки.
Отваренное куриное филе нарезать полосками и добавить к баклажанам вместе с морковью по-корейски. Чеснок измельчить и положить непосредственно в салат.
Масло разогреть на сковороде и полить им ингредиенты, чтобы вкус и аромат раскрылись еще ярче.
Свежий огурец нарезать полукольцами или тонкими полосками, добавить в салат, приправить солью, сахаром, перцем и по желанию лимонным соком или уксусом. Тщательно перемешать и подавать сразу.
