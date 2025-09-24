Видео
Салат с баклажанами "Золотой цыпленок" — 4 ингредиента и 10 минут

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 13:44
Салат с баклажанами Золотой Цыпленок за 10 минут — быстрый рецепт с фото
Салат с баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Вкусный салат с баклажанами "Золотой Цыпленок" — это яркое и сытное блюдо, которое можно приготовить всего за 10 минут. Сочетание нежного куриного филе, пикантной моркови по-корейски, сочных огурцов и обжаренных баклажанов создает гармоничный вкус. Такой салат станет отличным выбором для быстрого ужина или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 шт. (средние);
  • куриное филе отварное — 300 г;
  • морковь по-корейски — 120 г;
  • огурец свежий — 1-2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • масло растительное — 2-3 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • сахар — щепотка;
  • лимонный сок или уксус — 1 ст. л. (по желанию);
  • черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать брусочками, посолить и оставить на 15 минут, чтобы они пустили жидкость. Отжать руками и обжарить на разогретом растительном масле до золотистой корочки.

салат з баклажанами
Баклажаны и соль. Фото: smakuiemo.com.ua

Отваренное куриное филе нарезать полосками и добавить к баклажанам вместе с морковью по-корейски. Чеснок измельчить и положить непосредственно в салат.

рецепт салату з баклажанами
Морковь и баклажаны. Фото: smakuiemo.com.ua

Масло разогреть на сковороде и полить им ингредиенты, чтобы вкус и аромат раскрылись еще ярче.

рецепт салату з баклажанами та куркою
Огурцы и баклажаны. Фото: smakuiemo.com.ua

Свежий огурец нарезать полукольцами или тонкими полосками, добавить в салат, приправить солью, сахаром, перцем и по желанию лимонным соком или уксусом. Тщательно перемешать и подавать сразу.

рецепт курица баклажан салат с баклажанами закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
