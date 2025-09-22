Салат Мария — простой рецепт приготовления для всей семьи

Салат "Мария". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мария" — это идеальный выбор для быстрого и вкусного обеда или праздничного стола. Сочетание колбасы, сыра, свежих овощей и кукурузы делает его ярким, сочным и невероятно ароматным. Он получается сытным, но в то же время легким, и точно понравится всем без исключения.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

колбаса — 150 г;

сыр твердый — 150 г;

огурцы — 2 шт.;

помидор — 1 шт.;

яйца вареные — 2-3 шт.;

кинза — пучок;

кукуруза консервированная — 1 б;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Колбасу и сыр нарезать тонкой соломкой. Огурцы нарезать треугольниками, помидор очистить от серединки и нарезать соломкой. Яйца также нарезать соломкой, а кинзу мелко порубить.

Кукуруза и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

В большой миске смешать все подготовленные ингредиенты, добавить кукурузу и майонез. Хорошо перемешать, приправить солью по вкусу.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готов к подаче сразу после приготовления, получается сочным, ярким и ароматным. Он понравится всем членам семьи и станет отличной альтернативой классическому "Оливье".

