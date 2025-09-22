Салат Мария — простой рецепт приготовления для всей семьи

Салат "Мария" — понравится всем, превзошел даже "Оливье"
Салат "Мария" — это идеальный выбор для быстрого и вкусного обеда или праздничного стола. Сочетание колбасы, сыра, свежих овощей и кукурузы делает его ярким, сочным и невероятно ароматным. Он получается сытным, но в то же время легким, и точно понравится всем без исключения.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- колбаса — 150 г;
- сыр твердый — 150 г;
- огурцы — 2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- яйца вареные — 2-3 шт.;
- кинза — пучок;
- кукуруза консервированная — 1 б;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Колбасу и сыр нарезать тонкой соломкой. Огурцы нарезать треугольниками, помидор очистить от серединки и нарезать соломкой. Яйца также нарезать соломкой, а кинзу мелко порубить.
В большой миске смешать все подготовленные ингредиенты, добавить кукурузу и майонез. Хорошо перемешать, приправить солью по вкусу.
Салат готов к подаче сразу после приготовления, получается сочным, ярким и ароматным. Он понравится всем членам семьи и станет отличной альтернативой классическому "Оливье".
