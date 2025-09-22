Видео
Салат "Мария" — понравится всем, превзошел даже "Оливье"

22 сентября 2025 12:14
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Мария — простой рецепт приготовления для всей семьи
Салат "Мария". Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Мария" — это идеальный выбор для быстрого и вкусного обеда или праздничного стола. Сочетание колбасы, сыра, свежих овощей и кукурузы делает его ярким, сочным и невероятно ароматным. Он получается сытным, но в то же время легким, и точно понравится всем без исключения.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • колбаса — 150 г;
  • сыр твердый — 150 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • яйца вареные — 2-3 шт.;
  • кинза — пучок;
  • кукуруза консервированная — 1 б;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Колбасу и сыр нарезать тонкой соломкой. Огурцы нарезать треугольниками, помидор очистить от серединки и нарезать соломкой. Яйца также нарезать соломкой, а кинзу мелко порубить.

вкусный салат
Кукуруза и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

В большой миске смешать все подготовленные ингредиенты, добавить кукурузу и майонез. Хорошо перемешать, приправить солью по вкусу.

рецепт салата
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат готов к подаче сразу после приготовления, получается сочным, ярким и ароматным. Он понравится всем членам семьи и станет отличной альтернативой классическому "Оливье".

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

салат рецепт оливье закуска колбаса
