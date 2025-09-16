Відео
Салат на осінь "Андрій" — знадобиться курка та солодкий перець

16 вересня 2025 12:44
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Ситний салат Андрій з куркою та болгарським перцем — рецепт приготування
Салат з куркою та солодким перцем. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак
Юлія Щербак
Редактор

Осінь — час для ситних і яскравих салатів. Салат "Андрій" з куркою та болгарським перцем стане чудовим варіантом для сімейної вечері чи святкового столу. Він поєднує ніжне куряче м’ясо, соковиті овочі й ароматний маринад для цибулі, завдяки чому виходить особливо апетитним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 200 г;
  • болгарський перець — 1–2 шт.;
  • кукурудза — 100 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет — 50 мл.;
  • вода — 150 мл.;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити до готовності, охолодити та нарізати невеликими шматочками.

рецепт салату з куркою
Куряче філе. Фото: кадр з відео

Болгарський перець очистити від насіння й нарізати тонкими смужками. Консервовану кукурудзу відцідити від рідини.

рецепт салату з куркою та солодким перцем
Солодкий перець. Фото: кадр з відео

Цибулю нарізати півкільцями. Змішати воду, оцет, цукор і сіль, залити цим маринадом цибулю та залишити на кілька хвилин, щоб прибрати зайву гіркоту. Потім відцідити й додати до салату.

салат з куркою та кукурудзою
Приготування салату. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці з’єднати курку, перець, кукурудзу та цибулю. Заправити майонезом, посолити й поперчити до смаку. Добре перемішати й подати на стіл.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

салат рецепт курка закуска солодкий перець
