Ситний салат Андрій з куркою та болгарським перцем — рецепт приготування

Салат на осінь "Андрій" — знадобиться курка та солодкий перець
Осінь — час для ситних і яскравих салатів. Салат "Андрій" з куркою та болгарським перцем стане чудовим варіантом для сімейної вечері чи святкового столу. Він поєднує ніжне куряче м’ясо, соковиті овочі й ароматний маринад для цибулі, завдяки чому виходить особливо апетитним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 200 г;
- болгарський перець — 1–2 шт.;
- кукурудза — 100 г;
- майонез — до свого смаку;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет — 50 мл.;
- вода — 150 мл.;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Куряче філе відварити до готовності, охолодити та нарізати невеликими шматочками.
Болгарський перець очистити від насіння й нарізати тонкими смужками. Консервовану кукурудзу відцідити від рідини.
Цибулю нарізати півкільцями. Змішати воду, оцет, цукор і сіль, залити цим маринадом цибулю та залишити на кілька хвилин, щоб прибрати зайву гіркоту. Потім відцідити й додати до салату.
У глибокій мисці з’єднати курку, перець, кукурудзу та цибулю. Заправити майонезом, посолити й поперчити до смаку. Добре перемішати й подати на стіл.
