Главная arrow Вкус arrow Салат на осень "Андрей" — понадобится курица и сладкий перец arrow

Салат на осень "Андрей" — понадобится курица и сладкий перец

16 сентября 2025 12:44
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Сытный салат Андрей с курицей и болгарским перцем — рецепт приготовления
Салат с курицей и сладким перцем. Фото: кадр из видео
Осень — время для сытных и ярких салатов. Салат "Андрей" с курицей и болгарским перцем станет отличным вариантом для семейного ужина или праздничного стола. Он сочетает нежное куриное мясо, сочные овощи и ароматный маринад для лука, благодаря чему получается особенно аппетитным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 200 г;
  • болгарский перец — 1-2 шт.;
  • кукуруза — 100 г;
  • майонез — по своему вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус — 50 мл.;
  • вода — 150 мл.;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе отварить до готовности, охладить и нарезать небольшими кусочками.

рецепт салату з куркою
Куриное филе. Фото: кадр из видео

Болгарский перец очистить от семян и нарезать тонкими полосками. Консервированную кукурузу отцедить от жидкости.

рецепт салату з куркою та солодким перцем
Сладкий перец. Фото: кадр из видео

Лук нарезать полукольцами. Смешать воду, уксус, сахар и соль, залить этим маринадом лук и оставить на несколько минут, чтобы убрать лишнюю горечь. Затем отцедить и добавить к салату.

салат з куркою та кукурудзою
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

В глубокой миске соединить курицу, перец, кукурузу и лук. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать и подать на стол.

