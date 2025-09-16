Сытный салат Андрей с курицей и болгарским перцем — рецепт приготовления

Салат с курицей и сладким перцем. Фото: кадр из видео

Осень — время для сытных и ярких салатов. Салат "Андрей" с курицей и болгарским перцем станет отличным вариантом для семейного ужина или праздничного стола. Он сочетает нежное куриное мясо, сочные овощи и ароматный маринад для лука, благодаря чему получается особенно аппетитным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

куриное филе — 200 г;

болгарский перец — 1-2 шт.;

кукуруза — 100 г;

майонез — по своему вкусу;

лук — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус — 50 мл.;

вода — 150 мл.;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе отварить до готовности, охладить и нарезать небольшими кусочками.

Куриное филе. Фото: кадр из видео

Болгарский перец очистить от семян и нарезать тонкими полосками. Консервированную кукурузу отцедить от жидкости.

Сладкий перец. Фото: кадр из видео

Лук нарезать полукольцами. Смешать воду, уксус, сахар и соль, залить этим маринадом лук и оставить на несколько минут, чтобы убрать лишнюю горечь. Затем отцедить и добавить к салату.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

В глубокой миске соединить курицу, перец, кукурузу и лук. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать и подать на стол.

