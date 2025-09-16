Сытный салат Андрей с курицей и болгарским перцем — рецепт приготовления

Салат на осень "Андрей" — понадобится курица и сладкий перец
Осень — время для сытных и ярких салатов. Салат "Андрей" с курицей и болгарским перцем станет отличным вариантом для семейного ужина или праздничного стола. Он сочетает нежное куриное мясо, сочные овощи и ароматный маринад для лука, благодаря чему получается особенно аппетитным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- куриное филе — 200 г;
- болгарский перец — 1-2 шт.;
- кукуруза — 100 г;
- майонез — по своему вкусу;
- лук — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус — 50 мл.;
- вода — 150 мл.;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе отварить до готовности, охладить и нарезать небольшими кусочками.
Болгарский перец очистить от семян и нарезать тонкими полосками. Консервированную кукурузу отцедить от жидкости.
Лук нарезать полукольцами. Смешать воду, уксус, сахар и соль, залить этим маринадом лук и оставить на несколько минут, чтобы убрать лишнюю горечь. Затем отцедить и добавить к салату.
В глубокой миске соединить курицу, перец, кукурузу и лук. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать и подать на стол.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!