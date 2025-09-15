Салат Джулія — рецепт смачного конкурента Олівʼє та Шуби

Рецепт салату "Джулія" — справжній конкурент Олівʼє та Шуби
Салат "Джулія" — це яскрава й сучасна альтернатива класичним стравам. Завдяки поєднанню відвареного курячого філе, овочів і пікантної заправки він виходить ніжним, соковитим і дуже апетитним. Такий салат неодмінно прикрасить святковий стіл і сподобається всім вашим гостям.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- буряк — 2 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- куряче філе відварене — 350 г;
- огірок солоний — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зуб.;
- майонез — до свого смаку;
- сіль, перець — до свого смаку;
- зелень салату — для прикраси;
- гарбузове насіння подрібнене — для прикраси.
Спосіб приготування
Буряк, моркву й картоплю загорнути у фольгу та запекти в духовці близько 1 години. Залишити овочі охолоджуватись у фользі, щоб вони зберегли соковитість.
Відварене куряче філе нарізати кубиками, так само нарізати солоні огірки. Додати майонез, сіль і перець, перемішати та викласти першим шаром на тарілку.
Картоплю натерти на тертці, викласти наступним шаром, злегка присолити та покрити сіточкою з майонезу. Цибулю нарізати тонкими пір’ями, викласти зверху й також змастити майонезом. Моркву натерти та викласти наступним шаром, знову покрити майонезом.
Один буряк натерти, змішати з подрібненим часником і майонезом, викласти шаром поверх моркви. Другий буряк натерти та розподілити зверху, формуючи яскравий верхній шар салату. Прикрасити страву зеленню салату й посипати подрібненим гарбузовим насінням. Подавати охолодженим.
