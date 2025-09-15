Відео
Рецепт салату "Джулія" — справжній конкурент Олівʼє та Шуби

15 вересня 2025 12:14
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Джулія — рецепт смачного конкурента Олівʼє та Шуби
Салат "Джулія". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат "Джулія" — це яскрава й сучасна альтернатива класичним стравам. Завдяки поєднанню відвареного курячого філе, овочів і пікантної заправки він виходить ніжним, соковитим і дуже апетитним. Такий салат неодмінно прикрасить святковий стіл і сподобається всім вашим гостям.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк — 2 шт.;
  • картопля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • куряче філе відварене — 350 г;
  • огірок солоний — 3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 зуб.;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • зелень салату — для прикраси;
  • гарбузове насіння подрібнене — для прикраси.

Спосіб приготування

Буряк, моркву й картоплю загорнути у фольгу та запекти в духовці близько 1 години. Залишити овочі охолоджуватись у фользі, щоб вони зберегли соковитість.

рецепт салату з куркою
Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Відварене куряче філе нарізати кубиками, так само нарізати солоні огірки. Додати майонез, сіль і перець, перемішати та викласти першим шаром на тарілку.

рецепт шуби з куркою
Майонез та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю натерти на тертці, викласти наступним шаром, злегка присолити та покрити сіточкою з майонезу. Цибулю нарізати тонкими пір’ями, викласти зверху й також змастити майонезом. Моркву натерти та викласти наступним шаром, знову покрити майонезом.

рецепт салату з куркою замість шуби
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Один буряк натерти, змішати з подрібненим часником і майонезом, викласти шаром поверх моркви. Другий буряк натерти та розподілити зверху, формуючи яскравий верхній шар салату. Прикрасити страву зеленню салату й посипати подрібненим гарбузовим насінням. Подавати охолодженим.

