Салат Джулія — рецепт смачного конкурента Олівʼє та Шуби

Салат "Джулія". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Джулія" — це яскрава й сучасна альтернатива класичним стравам. Завдяки поєднанню відвареного курячого філе, овочів і пікантної заправки він виходить ніжним, соковитим і дуже апетитним. Такий салат неодмінно прикрасить святковий стіл і сподобається всім вашим гостям.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

буряк — 2 шт.;

картопля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

куряче філе відварене — 350 г;

огірок солоний — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зуб.;

майонез — до свого смаку;

сіль, перець — до свого смаку;

зелень салату — для прикраси;

гарбузове насіння подрібнене — для прикраси.

Спосіб приготування

Буряк, моркву й картоплю загорнути у фольгу та запекти в духовці близько 1 години. Залишити овочі охолоджуватись у фользі, щоб вони зберегли соковитість.

Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Відварене куряче філе нарізати кубиками, так само нарізати солоні огірки. Додати майонез, сіль і перець, перемішати та викласти першим шаром на тарілку.

Майонез та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю натерти на тертці, викласти наступним шаром, злегка присолити та покрити сіточкою з майонезу. Цибулю нарізати тонкими пір’ями, викласти зверху й також змастити майонезом. Моркву натерти та викласти наступним шаром, знову покрити майонезом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Один буряк натерти, змішати з подрібненим часником і майонезом, викласти шаром поверх моркви. Другий буряк натерти та розподілити зверху, формуючи яскравий верхній шар салату. Прикрасити страву зеленню салату й посипати подрібненим гарбузовим насінням. Подавати охолодженим.

