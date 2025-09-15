Салат Джулия — рецепт вкусного конкурента Оливье и Шубы

Рецепт салата "Джулия" — настоящий конкурент Оливье и Шубы
Салат "Джулия" — это яркая и современная альтернатива классическим блюдам. Благодаря сочетанию отварного куриного филе, овощей и пикантной заправки он получается нежным, сочным и очень аппетитным. Такой салат непременно украсит праздничный стол и понравится всем вашим гостям.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- свекла — 2 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- куриное филе отварное — 350 г;
- огурец соленый — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зуб;
- майонез — по своему вкусу;
- соль, перец — по своему вкусу;
- зелень салата — для украшения;
- тыквенные семечки измельченные — для украшения.
Способ приготовления
Свеклу, морковь и картофель завернуть в фольгу и запечь в духовке около 1 часа. Оставить овощи охлаждаться в фольге, чтобы они сохранили сочность.
Отваренное куриное филе нарезать кубиками, так же нарезать соленые огурцы. Добавить майонез, соль и перец, перемешать и выложить первым слоем на тарелку.
Картофель натереть на терке, выложить следующим слоем, слегка присолить и покрыть сеточкой из майонеза. Лук нарезать тонкими перьями, выложить сверху и также смазать майонезом. Морковь натереть и выложить следующим слоем, снова покрыть майонезом.
Одну свеклу натереть, смешать с измельченным чесноком и майонезом, выложить слоем поверх моркови. Вторую свеклу натереть и распределить сверху, формируя яркий верхний слой салата. Украсить блюдо зеленью салата и посыпать измельченными тыквенными семечками. Подавать охлажденным.
