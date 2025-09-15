Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Рецепт салата "Джулия" — настоящий конкурент Оливье и Шубы arrow

Рецепт салата "Джулия" — настоящий конкурент Оливье и Шубы

15 сентября 2025 12:14
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Джулия — рецепт вкусного конкурента Оливье и Шубы
Салат "Джулия". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат "Джулия" — это яркая и современная альтернатива классическим блюдам. Благодаря сочетанию отварного куриного филе, овощей и пикантной заправки он получается нежным, сочным и очень аппетитным. Такой салат непременно украсит праздничный стол и понравится всем вашим гостям.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла — 2 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • куриное филе отварное — 350 г;
  • огурец соленый — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зуб;
  • майонез — по своему вкусу;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • зелень салата — для украшения;
  • тыквенные семечки измельченные — для украшения.

Способ приготовления

Свеклу, морковь и картофель завернуть в фольгу и запечь в духовке около 1 часа. Оставить овощи охлаждаться в фольге, чтобы они сохранили сочность.

рецепт салату з куркою
Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Отваренное куриное филе нарезать кубиками, так же нарезать соленые огурцы. Добавить майонез, соль и перец, перемешать и выложить первым слоем на тарелку.

рецепт шуби з куркою
Майонез и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель натереть на терке, выложить следующим слоем, слегка присолить и покрыть сеточкой из майонеза. Лук нарезать тонкими перьями, выложить сверху и также смазать майонезом. Морковь натереть и выложить следующим слоем, снова покрыть майонезом.

рецепт салату з куркою замість шуби
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Одну свеклу натереть, смешать с измельченным чесноком и майонезом, выложить слоем поверх моркови. Вторую свеклу натереть и распределить сверху, формируя яркий верхний слой салата. Украсить блюдо зеленью салата и посыпать измельченными тыквенными семечками. Подавать охлажденным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

салат рецепт курица свекла закуска
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации