Салат Джулия — рецепт вкусного конкурента Оливье и Шубы

Салат "Джулия". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Джулия" — это яркая и современная альтернатива классическим блюдам. Благодаря сочетанию отварного куриного филе, овощей и пикантной заправки он получается нежным, сочным и очень аппетитным. Такой салат непременно украсит праздничный стол и понравится всем вашим гостям.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла — 2 шт.;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

куриное филе отварное — 350 г;

огурец соленый — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зуб;

майонез — по своему вкусу;

соль, перец — по своему вкусу;

зелень салата — для украшения;

тыквенные семечки измельченные — для украшения.

Способ приготовления

Свеклу, морковь и картофель завернуть в фольгу и запечь в духовке около 1 часа. Оставить овощи охлаждаться в фольге, чтобы они сохранили сочность.

Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Отваренное куриное филе нарезать кубиками, так же нарезать соленые огурцы. Добавить майонез, соль и перец, перемешать и выложить первым слоем на тарелку.

Майонез и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель натереть на терке, выложить следующим слоем, слегка присолить и покрыть сеточкой из майонеза. Лук нарезать тонкими перьями, выложить сверху и также смазать майонезом. Морковь натереть и выложить следующим слоем, снова покрыть майонезом.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Одну свеклу натереть, смешать с измельченным чесноком и майонезом, выложить слоем поверх моркови. Вторую свеклу натереть и распределить сверху, формируя яркий верхний слой салата. Украсить блюдо зеленью салата и посыпать измельченными тыквенными семечками. Подавать охлажденным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.