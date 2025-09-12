Салат Столичный за 5 минут — простой и вкусный рецепт

Салат "Столичный". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Столичный" — это проверенная классика в современном исполнении. Он готовится всего за пять минут, но на вкус так, что покоряет с первой ложки. Простой набор продуктов превращается в нежное и сытное блюдо, которое украсит любой стол.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

вареные яйца — 3 шт.;

колбаса любая — 200 г;

огурцы свежие — 3 шт.;

сыр твердый — 100 г.

Для заправки:

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — 0,5 ч. л.;

черный перец — 0,5 ч. л.;

зелень — по своему вкусу.

Способ приготовления

Яйца нарезать небольшими кубиками, колбасу и огурцы — соломкой. Твердый сыр натереть на терке.

Колбаса и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки смешать сметану, майонез и горчицу. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и зелень. Все хорошо перемешать до однородности.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить нарезанные ингредиенты в миске, заправить соусом и еще раз перемешать. Салат сразу готов к подаче. Он получается нежный, ароматный и очень сытный, прекрасно подходит как для быстрого перекуса, так и для праздничного стола.

