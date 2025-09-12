Салат Столичный за 5 минут — простой и вкусный рецепт

Видео
Салат "Столичный" за 5 минут — покоряет с первой ложки

12 сентября 2025 13:44
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат "Столичный" — это проверенная классика в современном исполнении. Он готовится всего за пять минут, но на вкус так, что покоряет с первой ложки. Простой набор продуктов превращается в нежное и сытное блюдо, которое украсит любой стол.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • вареные яйца — 3 шт.;
  • колбаса любая — 200 г;
  • огурцы свежие — 3 шт.;
  • сыр твердый — 100 г.

Для заправки:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • черный перец — 0,5 ч. л.;
  • зелень — по своему вкусу.

Способ приготовления

Яйца нарезать небольшими кубиками, колбасу и огурцы — соломкой. Твердый сыр натереть на терке.

рецепт салату з ковбасою
Колбаса и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки смешать сметану, майонез и горчицу. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и зелень. Все хорошо перемешать до однородности.

рецепт столичного салату
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить нарезанные ингредиенты в миске, заправить соусом и еще раз перемешать. Салат сразу готов к подаче. Он получается нежный, ароматный и очень сытный, прекрасно подходит как для быстрого перекуса, так и для праздничного стола.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

яйца салат рецепт закуска колбаса
