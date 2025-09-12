Салат Столичный за 5 минут — простой и вкусный рецепт

Салат "Столичный" за 5 минут — покоряет с первой ложки
Салат "Столичный" — это проверенная классика в современном исполнении. Он готовится всего за пять минут, но на вкус так, что покоряет с первой ложки. Простой набор продуктов превращается в нежное и сытное блюдо, которое украсит любой стол.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- вареные яйца — 3 шт.;
- колбаса любая — 200 г;
- огурцы свежие — 3 шт.;
- сыр твердый — 100 г.
Для заправки:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — 0,5 ч. л.;
- черный перец — 0,5 ч. л.;
- зелень — по своему вкусу.
Способ приготовления
Яйца нарезать небольшими кубиками, колбасу и огурцы — соломкой. Твердый сыр натереть на терке.
Для заправки смешать сметану, майонез и горчицу. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и зелень. Все хорошо перемешать до однородности.
Соединить нарезанные ингредиенты в миске, заправить соусом и еще раз перемешать. Салат сразу готов к подаче. Он получается нежный, ароматный и очень сытный, прекрасно подходит как для быстрого перекуса, так и для праздничного стола.
