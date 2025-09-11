Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Салат "Курочка Ряба" — главный конкурент Оливье, рецепт-новинка arrow

Салат "Курочка Ряба" — главный конкурент Оливье, рецепт-новинка

11 сентября 2025 12:54
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Курочка Ряба — новый рецепт, вкуснее Оливье
Салат "Курочка Ряба". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат "Курочка Ряба" — это настоящая новинка, которая уже завоевала тысячи отзывов. Благодаря копченой курице, грибам и свежим овощам он имеет нежный вкус и яркий вид. Этот салат готовится просто, а на праздничном столе выглядит как ресторанное блюдо.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • копченая куриная грудка — 250 г;
  • огурец свежий — 200 г;
  • яйца вареные — 6 шт.;
  • грибы жареные с луком — 250 г;
  • майонез — 180-200 г;
  • укроп, соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Копченую курицу нарезать небольшими кусочками. Огурцы порезать соломкой, укроп мелко порубить. Яйца натереть на мелкой терке, смешать с 4 ст. л. майонеза и перцем.

салат з куркою та огірками
Яйца и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

На блюдо установить кольцо от разъемной формы диаметром около 21 см.

салат з куркою та грибами
Грибы и яичная смесь. Фото: gospodynka.com.ua

Выкладывать слоями: куриное филе, часть яичной смеси, огурцы с укропом, снова яичная смесь, обжаренные грибы с луком, и сверху — оставшиеся яйца с майонезом. Завершить тонким слоем майонеза.

рецепт смачного салату з куркою
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть пленкой и оставить салат в холодильнике на 2 часа. Перед подачей украсить свежими огурцами, зеленью или яйцами. Салат получается нежный, сытный и праздничный — отличная альтернатива классическому Оливье.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.

салат рецепт курица оливье закуска
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации