Салат Курочка Ряба — новый рецепт, вкуснее Оливье

Салат "Курочка Ряба". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Курочка Ряба" — это настоящая новинка, которая уже завоевала тысячи отзывов. Благодаря копченой курице, грибам и свежим овощам он имеет нежный вкус и яркий вид. Этот салат готовится просто, а на праздничном столе выглядит как ресторанное блюдо.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

копченая куриная грудка — 250 г;

огурец свежий — 200 г;

яйца вареные — 6 шт.;

грибы жареные с луком — 250 г;

майонез — 180-200 г;

укроп, соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Копченую курицу нарезать небольшими кусочками. Огурцы порезать соломкой, укроп мелко порубить. Яйца натереть на мелкой терке, смешать с 4 ст. л. майонеза и перцем.

Яйца и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

На блюдо установить кольцо от разъемной формы диаметром около 21 см.

Грибы и яичная смесь. Фото: gospodynka.com.ua

Выкладывать слоями: куриное филе, часть яичной смеси, огурцы с укропом, снова яичная смесь, обжаренные грибы с луком, и сверху — оставшиеся яйца с майонезом. Завершить тонким слоем майонеза.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть пленкой и оставить салат в холодильнике на 2 часа. Перед подачей украсить свежими огурцами, зеленью или яйцами. Салат получается нежный, сытный и праздничный — отличная альтернатива классическому Оливье.

