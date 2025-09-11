Салат Курочка Ряба — новый рецепт, вкуснее Оливье

Салат "Курочка Ряба" — главный конкурент Оливье, рецепт-новинка
Салат "Курочка Ряба" — это настоящая новинка, которая уже завоевала тысячи отзывов. Благодаря копченой курице, грибам и свежим овощам он имеет нежный вкус и яркий вид. Этот салат готовится просто, а на праздничном столе выглядит как ресторанное блюдо.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- копченая куриная грудка — 250 г;
- огурец свежий — 200 г;
- яйца вареные — 6 шт.;
- грибы жареные с луком — 250 г;
- майонез — 180-200 г;
- укроп, соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Копченую курицу нарезать небольшими кусочками. Огурцы порезать соломкой, укроп мелко порубить. Яйца натереть на мелкой терке, смешать с 4 ст. л. майонеза и перцем.
На блюдо установить кольцо от разъемной формы диаметром около 21 см.
Выкладывать слоями: куриное филе, часть яичной смеси, огурцы с укропом, снова яичная смесь, обжаренные грибы с луком, и сверху — оставшиеся яйца с майонезом. Завершить тонким слоем майонеза.
Накрыть пленкой и оставить салат в холодильнике на 2 часа. Перед подачей украсить свежими огурцами, зеленью или яйцами. Салат получается нежный, сытный и праздничный — отличная альтернатива классическому Оливье.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!