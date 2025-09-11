Салат Курочка Ряба — новий рецепт, смачніший за Олів’є

Салат "Курочка Ряба" — головний конкурент Олівʼє, рецепт-новинка
Салат "Курочка Ряба" — це справжня новинка, яка вже завоювала тисячі відгуків. Завдяки копченій курці, грибам і свіжим овочам він має ніжний смак і яскравий вигляд. Цей салат готується просто, а на святковому столі виглядає як ресторанна страва.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- копчена куряча грудка — 250 г;
- огірок свіжий — 200 г;
- яйця варені — 6 шт.;
- гриби смажені з цибулею — 250 г;
- майонез — 180–200 г;
- кріп, сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Копчену курку нарізати невеликими шматочками. Огірки порізати соломкою, кріп дрібно посікти. Яйця натерти на дрібній тертці, змішати з 4 ст. л. майонезу та перцем.
На блюдо встановити кільце від роз’ємної форми діаметром близько 21 см.
Викладати шарами: куряче філе, частина яєчної суміші, огірки з кропом, знову яєчна суміш, обсмажені гриби з цибулею, і зверху — решта яєць із майонезом. Завершити тонким шаром майонезу.
Накрити плівкою й залишити салат у холодильнику на 2 години. Перед подачею прикрасити свіжими огірками, зеленню чи яйцями. Салат виходить ніжний, ситний і святковий — чудова альтернатива класичному Олів’є.
