Салат "Курочка Ряба" — головний конкурент Олівʼє, рецепт-новинка

11 вересня 2025 12:54
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Курочка Ряба — новий рецепт, смачніший за Олів’є
Салат "Курочка Ряба". Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Курочка Ряба" — це справжня новинка, яка вже завоювала тисячі відгуків. Завдяки копченій курці, грибам і свіжим овочам він має ніжний смак і яскравий вигляд. Цей салат готується просто, а на святковому столі виглядає як ресторанна страва.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • копчена куряча грудка — 250 г;
  • огірок свіжий — 200 г;
  • яйця варені — 6 шт.;
  • гриби смажені з цибулею — 250 г;
  • майонез — 180–200 г;
  • кріп, сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Копчену курку нарізати невеликими шматочками. Огірки порізати соломкою, кріп дрібно посікти. Яйця натерти на дрібній тертці, змішати з 4 ст. л. майонезу та перцем.

салат з куркою та огірками
Яйця та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

На блюдо встановити кільце від роз’ємної форми діаметром близько 21 см.

салат з куркою та грибами
Гриби та яєчна суміш. Фото: gospodynka.com.ua

Викладати шарами: куряче філе, частина яєчної суміші, огірки з кропом, знову яєчна суміш, обсмажені гриби з цибулею, і зверху — решта яєць із майонезом. Завершити тонким шаром майонезу.

рецепт смачного салату з куркою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити плівкою й залишити салат у холодильнику на 2 години. Перед подачею прикрасити свіжими огірками, зеленню чи яйцями. Салат виходить ніжний, ситний і святковий — чудова альтернатива класичному Олів’є.

