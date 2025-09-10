Відео
Салат з буряком та сиром — дуже незвичайна та яскрава страва

Салат з буряком та сиром — дуже незвичайна та яскрава страва

10 вересня 2025 13:14
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат з буряком і сиром — рецепт з апельсином та руколою
Салат з буряком та сиром. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат із буряком та сиром — це неординарна страва, яка дивує поєднанням смаків. Солодкий буряк, ніжний сир, соковитий апельсин і пікантна заправка створюють гармонію, що зробить цей салат справжньою окрасою вашого столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк варений або запечений — 2 шт. (невеликі);
  • кисломолочний сир — 130 г;
  • рукола та листя салату — 150 г;
  • апельсин — 1 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • мигдаль — 15 г;
  • зелена цибуля — для декору (за бажанням).

Для соусу:

  • олія оливкова — 70 г;
  • гірчиця гостра — 1 ч. л.;
  • гірчиця зерниста — 2 ч. л.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • мед — 30 г;
  • сік лимона — 1 ст. л.;
  • часник сушений — ⅓ ч. л.;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • паприка копчена — ½ ч. л.

Спосіб приготування

Буряк відварити або запекти до готовності, охолодити й очистити. Нарізати тонкими скибочками. Кожну змастити сиром і скласти шарами. Загорнути у плівку та охолодити в холодильнику пів години, щоб він тримав форму.

рецепт салату з буряком
Буряк та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Апельсин очистити від шкірки та плівок, розділити на дольки. Твердий сир нарізати кубиками. Мигдаль підсушити на сухій сковороді й подрібнити ножем.

смачний салат з буряком
Буряк в харчовій плівці. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соусу змішати олію з двома видами гірчиці, соєвим соусом, медом і лимонним соком. Додати часник, сіль і копчену паприку, добре перемішати. Листя салату й руколу полити частиною соусу, викласти на тарілку. Додати шматочки буряка, апельсинові дольки, кубики сиру, посипати мигдалем.

салат з буряком та апельсином
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Зверху полити залишками соусу й прикрасити зеленою цибулею. Цей салат виходить надзвичайно яскравим, корисним і по-справжньому святковим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

