Салат з буряком і сиром — рецепт з апельсином та руколою

Салат з буряком та сиром — дуже незвичайна та яскрава страва
Салат із буряком та сиром — це неординарна страва, яка дивує поєднанням смаків. Солодкий буряк, ніжний сир, соковитий апельсин і пікантна заправка створюють гармонію, що зробить цей салат справжньою окрасою вашого столу.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- буряк варений або запечений — 2 шт. (невеликі);
- кисломолочний сир — 130 г;
- рукола та листя салату — 150 г;
- апельсин — 1 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- мигдаль — 15 г;
- зелена цибуля — для декору (за бажанням).
Для соусу:
- олія оливкова — 70 г;
- гірчиця гостра — 1 ч. л.;
- гірчиця зерниста — 2 ч. л.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- мед — 30 г;
- сік лимона — 1 ст. л.;
- часник сушений — ⅓ ч. л.;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- паприка копчена — ½ ч. л.
Спосіб приготування
Буряк відварити або запекти до готовності, охолодити й очистити. Нарізати тонкими скибочками. Кожну змастити сиром і скласти шарами. Загорнути у плівку та охолодити в холодильнику пів години, щоб він тримав форму.
Апельсин очистити від шкірки та плівок, розділити на дольки. Твердий сир нарізати кубиками. Мигдаль підсушити на сухій сковороді й подрібнити ножем.
Для соусу змішати олію з двома видами гірчиці, соєвим соусом, медом і лимонним соком. Додати часник, сіль і копчену паприку, добре перемішати. Листя салату й руколу полити частиною соусу, викласти на тарілку. Додати шматочки буряка, апельсинові дольки, кубики сиру, посипати мигдалем.
Зверху полити залишками соусу й прикрасити зеленою цибулею. Цей салат виходить надзвичайно яскравим, корисним і по-справжньому святковим.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
