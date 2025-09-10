Салат з буряком і сиром — рецепт з апельсином та руколою

Салат з буряком та сиром. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат із буряком та сиром — це неординарна страва, яка дивує поєднанням смаків. Солодкий буряк, ніжний сир, соковитий апельсин і пікантна заправка створюють гармонію, що зробить цей салат справжньою окрасою вашого столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

буряк варений або запечений — 2 шт. (невеликі);

кисломолочний сир — 130 г;

рукола та листя салату — 150 г;

апельсин — 1 шт.;

сир твердий — 100 г;

мигдаль — 15 г;

зелена цибуля — для декору (за бажанням).

Для соусу:

олія оливкова — 70 г;

гірчиця гостра — 1 ч. л.;

гірчиця зерниста — 2 ч. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

мед — 30 г;

сік лимона — 1 ст. л.;

часник сушений — ⅓ ч. л.;

сіль — ⅓ ч. л.;

паприка копчена — ½ ч. л.

Спосіб приготування

Буряк відварити або запекти до готовності, охолодити й очистити. Нарізати тонкими скибочками. Кожну змастити сиром і скласти шарами. Загорнути у плівку та охолодити в холодильнику пів години, щоб він тримав форму.

Буряк та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Апельсин очистити від шкірки та плівок, розділити на дольки. Твердий сир нарізати кубиками. Мигдаль підсушити на сухій сковороді й подрібнити ножем.

Буряк в харчовій плівці. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соусу змішати олію з двома видами гірчиці, соєвим соусом, медом і лимонним соком. Додати часник, сіль і копчену паприку, добре перемішати. Листя салату й руколу полити частиною соусу, викласти на тарілку. Додати шматочки буряка, апельсинові дольки, кубики сиру, посипати мигдалем.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Зверху полити залишками соусу й прикрасити зеленою цибулею. Цей салат виходить надзвичайно яскравим, корисним і по-справжньому святковим.

